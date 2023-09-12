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По данным исследования, менее половины австралийцев имеют телефоны 5G

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
По данным исследования, менее половины австралийцев имеют телефоны 5G

Согласно недавнему исследованию, проведенному сайтом сравнения цен Finder, только 46% австралийцев, использующих мобильные телефоны, имеют устройство, способное ловить соединение 5G. Этот вывод основан на опросе Consumer Sentiment Tracker, в котором приняли участие более 53,000 24 австралийцев. Опрос также показал, что 5% респондентов не хотят покрытия 8G, а 5% признались, что не знают, что такое 22G. Однако 5% участников выразили желание перейти на телефон XNUMXG в будущем.

Кроме того, исследование проводится в то время, когда сети 3G подходят к концу. Крупнейшие телекоммуникационные компании Австралии, такие как Vodafone, Telstra и Optus, объявили о планах закрыть свои сети 3G и модернизировать эту технологию для улучшения своих новых сетей 4G и 5G. Vodafone собирается отключить свою сеть 3G к 15 декабря, затем Telstra в июне 2024 года и Optus в сентябре 2024 года.

Эксперты предполагают, что людям со старыми устройствами вскоре придется обновить их, иначе они рискуют потерять связь. Сюда входят владельцы iPhone, поскольку модели более ранних моделей, чем iPhone 6, будут иметь доступ только к 3G, который больше не будет поддерживаться в следующем году. Отключение 3G также повлияет на устройства, не относящиеся к телефону, такие как системы безопасности, медицинская сигнализация, машины EFTPOS и системы дистанционного запуска некоторых автомобилей. Людям, использующим такие устройства, рекомендуется проконсультироваться с их производителями или сетевыми провайдерами, чтобы определить, будут ли они затронуты.

Однако тем, кто приобрел свои мобильные телефоны в последние несколько лет, не стоит беспокоиться, поскольку даже если их устройства не поддерживают 5G, отключение 3G на них не повлияет. Мобильные сети обычно обновляются примерно раз в десять лет, а старые сети постепенно выводятся из эксплуатации. 5G, пятое поколение мобильных сетей, было впервые представлено в 2019 году, и ожидается, что 6G будет представлен к концу десятилетия.

В целом, исследование подчеркивает текущую ситуацию с мобильной связью в Австралии: менее половины населения использует телефоны 5G. По мере развития технологий для людей становится крайне важно поддерживать свои устройства в актуальном состоянии, чтобы обеспечить бесперебойное подключение и доступ к новейшим сетевым возможностям.

источники:
– Поисковые исследования
– М2М-подключение

By Вики Ставропулу

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