Библиотека округа Огаста предлагает занятия по технической грамотности

Этой осенью библиотека округа Огаста в Фишерсвилле, штат Вирджиния, будет проводить занятия по технической грамотности для людей всех уровней подготовки. На современном рынке труда, который становится все более виртуальным, растет потребность в навыках цифровой грамотности, чтобы обеспечить людям необходимые технологические навыки. Эти навыки варьируются от базовых задач, таких как отправка электронных писем, до защиты от кибермошенничества и попыток фишинга.

При поддержке грантового фонда AT&T библиотека округа Огаста стремится сотрудничать с сообществом, предлагая как общие цифровые знания, так и специализированные навыки. Рэйчел Филлипс, менеджер по обслуживанию взрослых в библиотеке, подчеркивает важность цифровой грамотности в современном обществе. Без этих навыков люди могут отставать на рынке труда и испытывать трудности с повседневной деятельностью в мире, управляемом технологиями.

Занятия в библиотеке округа Огаста будут бесплатными, но количество мест будет ограничено. Филлипс призывает всех, кто заинтересован в посещении, посетить веб-сайт библиотеки или позвонить, чтобы записаться. Занятия будут посвящены основам кибербезопасности, знакомству с такими устройствами, как устройства Android и Apple, а также развитию основных навыков цифровой грамотности.

Эти занятия особенно полезны для пожилых людей и тех, кто возвращается в общество. Филлипс объясняет, что многим людям трудно научиться пользоваться интернет-устройствами, что может привести к разочарованию во время поиска работы и повседневной деятельности. Предлагая эти занятия, библиотека округа Огаста стремится преодолеть цифровой разрыв и обеспечить членам сообщества необходимые навыки для процветания в мире, который становится все более цифровым.

В заключение хотелось бы отметить, что библиотека округа Огаста признает важность навыков цифровой грамотности и стремится предоставлять ресурсы и занятия, которые помогут людям приобрести или укрепить эти навыки. При поддержке сообщества и грантового фонда AT&T библиотека делает цифровую грамотность доступной для всех, независимо от уровня навыков и возраста.

Источник: WHSV (URL не указан)