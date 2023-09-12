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Программа Valkyrie LMH возвращается в рамках партнерства Aston и Heart of Racing

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
Программа Valkyrie LMH возвращается в рамках партнерства Aston и Heart of Racing

После более чем трехлетнего перерыва программа Valkyrie LMH будет возобновлена ​​благодаря партнерству между Aston Martin и американской командой Heart of Racing. Сообщается, что Aston Martin и Heart of Racing завершают сделку по выводу автомобиля Valkyrie LMH на трассу в 2021 году.

Aston Martin ведет переговоры с поставщиками и собирает команду для наблюдения за программой, в которую входит бывший технический директор Williams F1 Адам Картер. Хотя Aston Martin не подтвердил возрождение Valkyrie LMH, компания подчеркнула свою гоночную ДНК спортивных автомобилей и свою приверженность оценке вариантов в развивающейся среде автоспорта.

Руководитель команды Heart of Racing Ян Джеймс выразил желание команды перейти в высший класс международных гонок на спортивных автомобилях, но заявил, что никакого соглашения еще не достигнуто и не подписано. В этом году Heart of Racing уже расширилась до чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) с Aston Martin.

Ожидается, что гоночный автомобиль Valkyrie будет соревноваться как в WEC, так и в Международной ассоциации автоспорта (IMSA). Автомобиль будет оснащаться 6.5-литровым двигателем V12, разработанным совместно с Cosworth, аналогичным двигателю, используемому в уличной версии Valkyrie.

Программа Valkyrie была приостановлена, когда автомобили LMDh на базе LMP2 были включены в подразделение Hypercar WEC. Однако Aston Martin решила возобновить программу после намеков Лоуренса Стролла, владельца Aston Martin, о возвращении в Ле-Ман на высоком уровне.

Последний раз Aston Martin участвовал в гонках высшего класса в Ле-Мане с автомобилем AMR-One LMP1 с открытым верхом в 2011 году. Программа Valkyrie отделена от подразделения Aston Martin Racing, которое разработало купе DBR1/2 P1 на базе Lola.

источники:
– Автоспорт

By Вики Ставропулу

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