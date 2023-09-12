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Assassin's Creed Mirage: возвращение к истокам франшизы

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
Assassin's Creed Mirage: возвращение к истокам франшизы

В последние годы в Assassin's Creed произошли некоторые изменения: такие игры, как Odyssey и Valhalla, отклонились от основных элементов, которые сделали серию такой особенной. Тем не менее, предстоящая часть, Mirage, похоже, наилучшим образом возвращает франшизу к ее истокам.

Одной из выдающихся особенностей Mirage является его обстановка. Ушли в прошлое обширные открытые миры предыдущих игр, их заменил густонаселенный и яркий Багдад. Сам город кажется живым и самобытным, с шумными улицами, оживленным базаром и соединенными между собой крышами. Исследовать эту сверхдетализированную игровую площадку — одно удовольствие, и город действительно обретает собственный характер.

Mirage также представляет обновленную систему известности, благодаря которой избежать обнаружения становится сложнее. Охранники реагируют на ваше присутствие, и гражданские лица укажут на вас, если вы не сливаетесь с толпой. Чем больше проблем вы создадите, тем с большим количеством врагов вы столкнетесь, включая лучников и тяжелобронированных охранников. Эта система добавляет в игру увлекательных испытаний и возвращает ощущение классической игры Assassin's Creed.

Бой в Mirage сохранил некоторые механики из недавних игр, но с улучшениями. Уровни врагов и цифры урона были заменены полосками здоровья, контратаками и бросками на уклонение. Бой становится более сложным и реактивным, требующим стратегии и точного расчета времени. В Mirage особенно хороши стелс-бои. Двигаться в тени и оставаться скрытым кажется полезным и увлекательным, что напоминает первые дни сериала.

Assassin's Creed Mirage возвращает серию к ее корням, ориентированным на скрытность, и отражает то, что изначально сделало франшизу такой популярной. Хотя некоторым может не хватать элементов ролевой игры, продуманная обстановка, интуитивно понятное управление и приятный стелс-геймплей возвращают серию в прежнюю форму.

источники:
– Assassin's Creed Mirage: официальная демоверсия игрового процесса
– Assassin's Creed Mirage: интервью с разработчиком

By Габриэль Бота

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