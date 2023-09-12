«Assassin's Creed Mirage возвращает серию к ее истокам скрытности»

Assassin's Creed Mirage знаменует собой возвращение к оригинальному формату стелс-боевиков, из которого родилась серия. В отличие от своих недавних предшественников, которые ориентировались на игровой процесс в жанре ролевой игры, Mirage возвращает игроков на Ближний Восток с его лабиринтами городских улиц и упором на скрытность и паркур.

Ушли в прошлое уровни урона оружия и брони и широкие открытые пространства. Mirage призывает игроков вести себя сдержанно, перемещаться по крышам и полагаться на инструменты и помощь горожан, чтобы создать возможности для проникновения. Игра обеспечивает баланс между разведкой локаций, планированием, расследованием и ярким фехтованием.

Мираж рассказывает историю главного героя Басима, уличного вора, ставшего убийцей, который выполняет различные миссии, как основные, так и побочные, по сбору информации и убийству целей. Игра фокусируется на этапах планирования и расследования этих миссий, привнося в игровой процесс ощущение детективной работы.

Объективный дизайн Mirage позволяет игрокам полагаться на контекстные подсказки, а не на конкретные маркеры, побуждая их уделять больше внимания своему окружению и погружаться в игровую среду. Отсутствие мини-карты еще больше усиливает этот эффект.

Городские локации в Mirage ставят перед игроками задачу найти свободные подходы к скрытности и стратегическому планированию. Из-за плотных и многолюдных улиц даже самые маленькие запретные зоны кажутся неприступными крепостями. Игроки должны наблюдать за маршрутами охраны, использовать отвлекающие факторы и стратегически уничтожать врагов, чтобы продвигаться по миссиям.

Карманные кражи становятся важным навыком в Mirage, награждая игроков деньгами и жетонами, которые можно использовать для покупки услуг, подкупа охранников и открытия новых возможностей и путей. Кроме того, такие инструменты, как дымовые шашки и ножи, а также новая способность Assassin Focus, которая позволяет Басиму телепортироваться и убивать несколько целей одновременно, помогают преодолевать сложные столкновения с врагами.

Assassin's Creed Mirage успешно возвращает серию к ее истокам, предоставляя увлекательный и захватывающий стелс-опыт, напоминающий веселье и атмосферу оригинальных игр.

источники:

– Исходная статья: GamesHub через Ubisoft.