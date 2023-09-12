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Assassin's Creed Mirage: возвращение к детективному геймплею

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Assassin's Creed Mirage: возвращение к детективному геймплею

Assassin's Creed Mirage предлагает вернуться к истокам серии, уделяя особое внимание социальной скрытности и расследованиям. Игра служит перезагрузкой и потенциальной коррекцией курса франшизы. Начальный игровой процесс демонстрирует знакомые элементы, которые сделали Assassin's Creed популярной, а также подчеркивает, почему серия развивалась с течением времени.

Превью игры состоит из трех непоследовательных глав. В первой главе игроки исследуют улицы Багдада в роли Басима ибн Исхака, талантливого уличного вора, который позже становится наставником в Валгалле. Геймплей включает в себя выполнение поручений, карманные кражи и путешествие по крышам прекрасно детализированного города.

Демо-версия не поощряет побочные квесты, но позволяет игрокам взаимодействовать с соседями Басима и другими воорами, а также с городскими кошками. Интимная атмосфера этих первых глав отражает суть лучшей игры серии — Origins. Карта игры включает Багдад, а также отдаленные провинции и незаселенные районы, что дает игрокам возможность исследовать огромный мир.

Вторая глава знакомит с посвящением Басима в Скрытые, его первой ковкой меча и боевой системой Мираж. Бой, хотя и визуально привлекательный, следует знакомой схеме атаки, уклонения, парирования и контратаки. Хотя хореография уникальна, механика похожа на предыдущие части серии.

Последняя и самая длинная глава погружает игроков в многоэтапную миссию. Целью Басима является убийство влиятельного торговца, прибывшего в Багдад при подозрительных обстоятельствах. Эта миссия требует сбора информации на местном уровне, что напоминает более ранние игры Assassin's Creed.

Мираж подчеркивает роль Басима как детектива и фигуры в стиле Робин Гуда, используя его связи с жителями Багдада для достижения своих целей. Однако игровая механика может быть сложной, с проблемами при лазании по стенам и непреднамеренными прыжками. Механика перемещения иногда мешает стелс-последовательностям, непреднамеренно раскрывая местоположение игрока.

Несмотря на эти недостатки, Assassin's Creed Mirage предлагает ностальгическое возвращение к детективному игровому процессу серии, обеспечивая освежающее изменение темпа по сравнению с недавними частями, ориентированными на огромные миры и системы развития.

источники:
— Юбисофт Бордо
– Ведущий продюсер Фабиан Саломон

Примечание. Эта статья представляет собой краткое изложение исходной статьи и не содержит URL-адресов.

By Мамфо Брешиа

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