Assassin's Creed Mirage: возвращение к истокам серии Assassin's Creed

Assassin's Creed Mirage знаменует собой важную веху для Ubisoft Bordeaux, поскольку впервые студия возглавила разработку полноценного выпуска игры. Компания Bordeaux, известная своей работой над DLC Valhalla's Wrath of the Druids, была выбрана для разработки более компактного и более сфокусированного Mirage, который изначально задумывался как DLC для Валгаллы, прежде чем стать отдельным приключением. Действие игры Mirage разворачивается в историческом городе Багдад. Цель игры — вернуться к истокам серии Assassin's Creed и отдать дань уважения оригинальной игре.

Одним из ключевых аспектов Mirage является акцент на скрытности и разведке, возвращающий классический игровой процесс Assassin's Creed. Социальное смешение вернулось, позволяя игрокам легко сливаться с толпой и перемещаться по оживленным улицам Круглого города Багдада. Паркур также является важной особенностью, поскольку игроки могут перемещаться по городу, используя крыши, и выполнять акробатические движения, чтобы избежать боя. Кроме того, для тех, кто предпочитает более быстрый вид транспорта, доступно быстрое путешествие к синхронизированным смотровым площадкам.

Сам Круглый город представляет собой впечатляющее место с каналами, зеленью и отдельными районами с архитектурой, напоминающей первую игру Assassin's Creed. Каждый район предлагает уникальный опыт, например, Карх, шумный торговый город, и Аббасия, где находится Дом мудрости, где ученые изучают математику и философию. Внимание к деталям в дизайне города делает Mirage еще более захватывающим.

Помимо города, в Mirage также представлены области, известные как The Wilderness, обеспечивающие более открытую и обширную среду, похожую на современные игры Assassin's Creed. Эти области предлагают освежающую смену темпа, и их не обязательно исследовать для основного сюжетного процесса Mirage. Независимо от того, предпочитают ли игроки замкнутые городские условия или открытую дикую природу, Mirage предлагает лучшее из обоих миров.

Хотя «Мираж» фокусируется в первую очередь на событиях Басима ибн Исхака в Багдаде, есть также моменты, происходящие в современной сюжетной линии. Однако эти моменты ограничены, основной акцент сделан на путешествии Басима. Еще одно примечательное место в игре — крепость Аламут, которая служит тренировочной площадкой для Скрытых и имеет отсылку к предыдущим знаниям Assassin’s Creed.

Mirage представляет новую игровую механику, такую ​​как система известности, в которой неигровые персонажи будут реагировать на действия игрока. Невыполнение таких задач, как карманная кража, может привести к тому, что NPC предупредят охранников и повысят уровень известности игрока. Чтобы избежать обнаружения, игроки могут использовать такие стратегии, как подкуп музыкантов, чтобы отвлечь внимание, или вступление в бой в качестве крайней меры.

Assassin’s Creed Mirage предлагает что-то интересное как для давних фанатов, так и для новичков франшизы. Поклонники оценят пасхалки и отсылки к более широкому сюжету Assassin's Creed, а новички смогут окунуться в серию с Mirage в качестве своего первого опыта. Сосредоточив внимание на скрытности, паркуре и возвращении к истокам серии, Mirage собирается создать захватывающее и захватывающее приключение Assassin's Creed.

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