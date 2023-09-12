Assassin's Creed Mirage: возвращение к истокам серии

Выпуск ранних превью Assassin's Creed Mirage предполагает, что игра ознаменует долгожданное возвращение к истокам историко-фантастического сериала. С годами франшиза Assassin's Creed вышла за пределы своей первоначальной замысла, став наполненной сложными сюжетами, запутанными картами, длительным игровым процессом и многочисленными побочными квестами. Однако Mirage, похоже, меняет ситуацию, предлагая оптимизированный и сфокусированный на скрытности опыт.

«Мираж» является приквелом к ​​своему предшественнику, «Вальгалле», и сосредоточен вокруг вора 9-го века и мифологического перевоплощения сверхчеловека Басима ибн Исхака, путешествующего по шумному городу Багдад. Ubisoft пообещала, что Mirage будет более «интимным», с более коротким временем игры (около 20 часов) и более линейным сюжетом по сравнению с Valhalla.

Первые реакции игроков были в основном положительными. В превью подчеркивается возвращение классического стелс-геймплея Assassin's Creed с более сфокусированной картой, которая не перегружает игроков множеством значков. IGN описывает игру как лучшее возвращение серии к ее истокам, а GameRant отмечает, что Mirage вознаграждает как чистый стелс, так и метод «это стелс, если никто из живых не расскажет об этом».

Однако некоторые критики отмечают, что боевая система Mirage кажется простой и лишенной инноваций. Бой состоит из тех же знакомых процедур атаки, уклонения, парирования и контратаки, которые можно увидеть во многих играх от третьего лица. Дерево навыков также кажется скучным, поскольку оно сосредоточено на улучшениях орла-спутника главного героя и управлении инвентарем, а не на введении новых захватывающих способностей.

Несмотря на эти незначительные недостатки, общее впечатление позволяет предположить, что Mirage отражает суть того, что в первую очередь сделало серию Assassin's Creed популярной. Новый сеттинг и акцент на механике социального стелса вызывают ностальгию у фанатов, жаждущих возвращения к истокам франшизы.

Релиз Assassin's Creed Mirage запланирован на 5 октября для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Windows.

источники:

– Engadget: Крис Холт – [Название источника]

– IGN: Ник Мэйллет – [Название источника]

– GameRant: Джошуа Дакворт – [Название источника]

– Полигон: Майк Махарди – [Название источника]

– Каменный бумажный дробовик: Замок Кэтрин – [Название источника]