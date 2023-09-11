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Сотрудничество Японии и АСЕАН в области цифровой трансформации

ByРоберт Эндрю

сентябрь 11, 2023
Сотрудничество Японии и АСЕАН в области цифровой трансформации

В сегодняшнюю цифровую эпоху мир переживает рост технонационализма, протекционизма и фрагментации технологий. В свете этих проблем сотрудничество между Японией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в области цифровой трансформации может сыграть важную роль в установлении многосторонних правил цифрового управления.

Мария Моника Вихарджа, приглашенный научный сотрудник Института ISEAS-Юсофа Исхака в Сингапуре, считает, что это сотрудничество может стать стержнем для эффективного решения вышеупомянутых проблем. Вихарджа, получившая в 2023 году стипендию Nikkei Asia для перспективных исследователей и экономистов из АСЕАН, Китая и Индии, подчеркивает важность установления многосторонних правил для обеспечения последовательного и инклюзивного подхода к цифровому управлению.

Цифровая трансформация включает в себя глубокие изменения, вызванные внедрением и интеграцией цифровых технологий в различные аспекты жизни общества и экономики. Он включает в себя достижения в таких областях, как анализ данных, искусственный интеллект, облачные вычисления и Интернет вещей. Эти технологические достижения могут стимулировать экономический рост, повысить производительность и улучшить качество жизни.

Однако рост технонационализма и протекционизма создает серьезные проблемы для глобальной цифровой экономики. Страны все чаще отдают приоритет своим национальным интересам и проводят политику, которая препятствует глобальному потоку данных и технологий. Такая фрагментация технологий не только угрожает инновациям, но и подрывает усилия по решению насущных глобальных проблем, таких как изменение климата и общественное здравоохранение.

Содействуя сотрудничеству между Японией и АСЕАН, регионом, известным своим динамичным цифровым ландшафтом и растущей цифровой экономикой, можно разработать многосторонние правила цифрового управления. Это сотрудничество не только будет способствовать открытому и инклюзивному подходу к цифровой трансформации, но и поможет преодолеть разрыв между различными национальными нормативно-правовыми базами.

В заключение отметим, что партнерство между Японией и АСЕАН в области цифровой трансформации имеет потенциал для установления многосторонних правил цифрового управления. Это сотрудничество имеет решающее значение для преодоления проблем, связанных с ростом технонационализма, протекционизма и фрагментации технологий. Работая вместе, Япония и АСЕАН могут обеспечить последовательный и инклюзивный подход к цифровому управлению, стимулируя экономический рост и решая глобальные проблемы.

Определения:
– Технонационализм: Приоритизация национальных интересов в развитии и контроле над новыми технологиями.
– Протекционизм: введение торговых барьеров и политики для защиты отечественной промышленности от иностранной конкуренции.

источники:
– Мария Моника Вихарджа, приглашенный научный сотрудник Института ISEAS-Юсофа Исхака в Сингапуре. [источник: ISEAS-Институт Юсофа Исхака]
– Стипендия Nikkei Asia для перспективных исследователей и экономистов из АСЕАН, Китая и Индии. [источник: Nikkei Asia]

By Роберт Эндрю

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