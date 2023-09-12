Цифровой саммит в Валенсии 2023: Формирование будущего с помощью искусственного интеллекта

Цифровой саммит Валенсии (VDS2023) станет новаторским мероприятием, которое предоставит ценную информацию о нынешней и будущей сфере искусственного интеллекта (ИИ). Будучи преобразующей технологией, ИИ быстро превратился в мощную силу, стимулирующую инновации и изменяющую различные аспекты жизни общества, включая социальное, экономическое и институциональное благосостояние.

Международное технологическое мероприятие, организованное Startup Valencia, пройдет 26 и 27 октября в Городе искусств и наук в Валенсии, Испания. Он соберет отраслевых экспертов, исследователей, новаторов, ученых, инвесторов и институциональных лидеров со всего мира. Целью саммита является демонстрация того, как искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей жизни, и предоставление участникам информации о будущем работы, образования, организационной эволюции и здравоохранения.

На мероприятии пройдут панельные дискуссии и дискуссии по различным темам, связанным с ИИ. На одной панели под названием «Инновационные приложения ИИ: новаторские решения для успеха в бизнесе» эксперты поделятся своим опытом использования ИИ для повышения конкурентоспособности в своих соответствующих секторах. Другая панель, «Венчурный капитал в сфере ИИ: анализ тенденций и возможностей на рынке ИИ», рассмотрит инвестиционные возможности на динамично развивающемся рынке ИИ.

Валенсийский цифровой саммит также подчеркнет сближение технологий и творчества, влияние инноваций и будущие тенденции в сфере путешествий. Он углубится в революционный потенциал ИИ в сфере технической поддержки и рассмотрит важные этические соображения, связанные с использованием возможностей ИИ при одновременном обеспечении человеческих ценностей и социального благополучия.

Ожидается, что саммит соберет более 10,000 80 участников из более чем 400 стран, в том числе 8 международных инвесторов с портфелем, превышающим XNUMX миллиардов евро. При поддержке таких организаций, как HP, Telefónica, Banco Sabadell и правительства Испании, саммит послужит платформой для стартапов для общения с инвесторами и партнерами.

Рост Валенсийского цифрового саммита был впечатляющим: с момента его создания в 1,500 году количество участников увеличилось на 2018%. Этот рост укрепил экосистему Валенсии как третью по величине в Испании по объему инвестиций, с более чем 1,200 стартапами и более За последние годы инвестировано 700 миллионов евро.

Startup Valencia, организатор мероприятия, — некоммерческая организация, занимающаяся продвижением и представлением валенсийской технологической и инновационной экосистемы. Он собрал более 350 партнеров и пользуется поддержкой таких известных партнеров, как Google, HP, Banco Sabadell и Telefónica, среди других.

Валенсийский цифровой саммит 2023 обещает стать революционным событием, собрав лидеров отрасли и провидцев для изучения огромного потенциала искусственного интеллекта и его влияния на общество. Он призван сформировать будущее искусственного интеллекта и его интеграцию в различные отрасли на долгие годы вперед.

источники:

– Валенсийский цифровой саммит (VDS2023)

– Стартап Валенсия