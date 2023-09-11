Подразделение производителя чипов добивается более высокой листинговой цены в преддверии IPO, а Instacart планирует привлечь капитал на 660 миллионов долларов

Chipmaker Arm планирует расширить диапазон цен при листинге, поскольку готовится к долгожданному первичному публичному размещению акций (IPO). Компания, занимающаяся разработкой полупроводниковых чипов, стремится привлечь потенциальных инвесторов за счет повышения своей стоимости. Ожидается, что IPO Arm станет одним из крупнейших в истории: компания оценивается более чем в 40 миллиардов долларов.

Между тем, служба доставки продуктов Instacart планирует привлечь капитал в размере $660 млн. Во время пандемии компания пережила значительный рост, поскольку потребители обратились к онлайн-покупкам продуктов. Это вливание капитала поможет Instacart расширить свою деятельность и удовлетворить растущий спрос на свои услуги.

Что касается других новостей, все внимание приковано к Apple, которая готовится представить свои последние модели iPhone 15 на долгожданном мероприятии. Поклонники Apple и энтузиасты технологий с нетерпением ждут анонса новых функций и улучшений. Успех iPhone 15 имеет решающее значение для Apple, поскольку компания стремится сохранить свое доминирование на высококонкурентном рынке смартфонов.

Наконец, компания JM Smucker объявила о своих планах приобрести Hostess Brands за 5.6 миллиарда долларов. Этот стратегический шаг укрепит присутствие Smucker в индустрии снеков и кондитерских изделий. Компания Hostess Brands, известная своими культовыми пирожными Twinkies и другими сладостями, будет интегрирована в портфель известных продовольственных брендов Smucker.

В целом, эти события отражают непрерывную эволюцию и расширение различных отраслей промышленности. Усилия Chipmaker Arm и Instacart по привлечению капитала демонстрируют их приверженность росту и инновациям, а презентация Apple iPhone 15 демонстрирует постоянный поиск компании в области инноваций. Приобретение Hostess Brands компанией JM Smucker означает стратегический шаг по расширению ассортимента продукции и укреплению позиций на рынке.

Определения:

– IPO: Первоначальное публичное размещение – это процесс, при котором частная компания впервые предлагает публике свои акции.

– Полупроводниковые чипы: интегральные схемы, которые служат мозгом электронных устройств, выполняя вычисления и обрабатывая данные.

– Привлечение капитала: процесс получения дополнительных средств или инвестиционного капитала для деятельности или расширения компании.

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