Hypergryph анонсирует новый многопользовательский кооперативный приключенческий платформер-головоломку: POPUCOM

Hypergryph, разработчик и издатель популярной гибридной игры RPG и Tower Defense Arknights, недавно представил свою последнюю игру «POPUCOM». Этот красочный многопользовательский кооперативный приключенческий платформер-головоломка, который выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК с ОС Windows, предлагает игрокам уникальный и захватывающий игровой процесс.

Действие игры POPUCOM разворачивается в яркой параллельной вселенной. Игрокам предстоит управлять Rainbow Popper — устройством, используемым для борьбы с озорными существами Pomus, стреляя в них цветными пулями. Сопоставляя три помуса одного цвета, игроки могут устранить эти угрозы и перейти на новые этапы. Кроме того, игрокам нужно будет правильно рассчитывать время прыжков, соответствующим образом менять цвета и активировать уникальные механизмы для перемещения по различным этапам.

В мире POPUCOM также представлены компаньоны, которых можно нанимать, в том числе Ролло Бомба, Капитан Китти, Барьерный бот и Пауэр Кид, которые будут помогать игрокам решать головоломки. В игре предусмотрены как локальный режим с разделенным экраном, так и совместный онлайн-режим с поддержкой перекрестной игры, что позволяет до четырех игроков работать вместе, преодолевая этапы головоломок на трехмерной платформе и участвовать в захватывающих мини-играх.

Hypergryph объявил, что POPUCOM будет представлен на Tokyo Game Show 2023 (TGS 2023). Посетители мероприятия получат возможность впервые взглянуть на игру и даже опробовать демо-версии на выставке. POPUCOM планируется запустить в PlayStation Store для PS4 и PS5, а также на ПК с Windows через Steam и Epic Game Store. Хотя официальная дата релиза еще не объявлена, заинтересованные игроки могут посетить официальный сайт игры для получения дополнительной информации.

источники:

– Hypergryph анонсирует новую игру «POPUCOM»: https://example.com/source1

– Официальный сайт POPUCOM: https://example.com/source2