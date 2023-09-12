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Обновление Apple watchOS 10 представляет захватывающие функции для Apple Watch Series 9

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
Обновление Apple watchOS 10 представляет захватывающие функции для Apple Watch Series 9

Apple объявила, что watchOS 10, последнее обновление для ее умных часов, будет доступна для загрузки 18 сентября. Это обновление вносит существенные изменения в интерфейс часов и добавляет новые функции, улучшающие удобство использования.

Одним из ключевых дополнений в watchOS 10 является появление виджетов, которые Apple называет взглядами. Теперь пользователи могут пролистывать и настраивать эти виджеты, что упрощает быстрый доступ к информации. Часы также оснащены виджетом Smart Stack, работающим на основе машинного обучения, который прогнозирует и отображает наиболее актуальные виджеты для пользователей в течение дня.

Кроме того, в watchOS 10 улучшены функции Siri на Apple Watch Series 9. Команды Siri теперь будут обрабатываться на устройстве, что обеспечивает лучшую конфиденциальность и позволяет пользователям задавать вопросы, связанные с личными данными о здоровье и фитнесе, из приложения «Здоровье».

Обновление также включает в себя новый сверхширокополосный чип (UWB) второго поколения, который может определять, когда HomePod находится поблизости. Когда пользователь приближается к HomePod с UWB на расстояние четырех метров, часы автоматически запускают функцию «Сейчас исполняется», позволяя пользователям управлять HomePod или получать предложения от Smart Stack.

Apple также улучшила специальные возможности в watchOS 10. Теперь пользователи могут дважды складывать пальцы на той же руке, что и часы, чтобы выполнять различные действия, например отвечать на звонки или получать доступ к виджету Smart Stack.

Что касается пользовательского интерфейса, сетка приложения была переработана. Вместо прежней сотовой сетки приложения теперь отображаются в виде маленьких круглых значков, которые прокручиваются вертикально, что упрощает поиск нужных приложений и доступ к ним. Кроме того, изменен функционал боковой кнопки; теперь одно нажатие переносит пользователей в центр управления, а двойное нажатие открывает Apple Wallet для платежей NFC.

WatchOS 10 обеспечивает более интуитивно понятный и интерактивный пользовательский интерфейс, благодаря чему Apple Watch кажутся миниатюрным iPhone. Благодаря настраиваемым виджетам, улучшенным возможностям Siri и улучшенным специальным возможностям Apple гарантирует, что ее умные часы останутся ценным инструментом для пользователей в их повседневной жизни.

источники:
– The Verge: [WatchOS 10 на Apple Watch Series 9] (вставьте URL-адрес)
– The Verge – Песня Виктории: [превью watchOS 10] (вставьте URL)

By Вики Ставропулу

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