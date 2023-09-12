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Обновление гарнитуры Apple Vision Pro: запуск ожидается в 2024 году

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Обновление гарнитуры Apple Vision Pro: запуск ожидается в 2024 году

Apple добивается успехов в разработке своей долгожданной гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, а генеральный директор Тим Кук подтвердил на недавнем мероприятии, посвященном запуску Wonderlust, что гарнитура все еще готовится к выпуску в начале следующего года. Это объявление последовало за июльским решением Apple пригласить разработчиков подать заявку на комплекты разработчика Vision Pro.

Первые тестеры Vision Pro были впечатлены разрешением экрана, возможностями передачи видео и распознаванием жестов. Эти функции демонстрируют потенциал гарнитуры и подчеркивают ее возможности. Однако успех Vision Pro в конечном итоге будет зависеть от силы его экосистемы приложений. Надежная линейка приложений при запуске во многом повлияет на решение потребителей приобрести это устройство.

Несмотря на первоначальные сообщения о возможных задержках, сегодняшнее обновление заверяет потребителей, что Apple остается приверженной своей дорожной карте. Ранее компания анонсировала Vision Pro в июне и планирует выпустить его в начале следующего года, начиная с США. Стремление Apple соблюдать этот график указывает на то, что любые проблемы с ключевыми компонентами, такими как внешний дисплей, решаются, гарантируя, что гарнитура будет выпущена, как запланировано.

Поскольку разработчики продолжают работать над созданием контента для Vision Pro, ожидания в отношении этого устройства растут. Послужной список Apple в области инноваций и качества вызвал ажиотаж в отрасли, и потребители с нетерпением ждут возможностей смешанной реальности, которые обещает предоставить Vision Pro. Благодаря своим расширенным функциям и надежной экосистеме Vision Pro может произвести революцию в том, как мы взаимодействуем с цифровым контентом.

источники:
– Моника Чин, The Verge. / 

By Роберт Эндрю

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