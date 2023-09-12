CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Технологии

Apple выпускает углеродно-нейтральные модели Apple Watch, стремясь сократить выбросы

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Apple выпускает углеродно-нейтральные модели Apple Watch, стремясь сократить выбросы

Во вторник компания Apple объявила, что представляет углеродно-нейтральные версии трех своих моделей Apple Watch в рамках своего обязательства стать углеродно-нейтральным к 2030 году. Эти новые модели будут иметь на коробках зеленый логотип, обозначающий их экологичность.

Большая часть сокращения выбросов в этих часах достигается за счет использования экологически чистой электроэнергии в производственном процессе. Apple сообщила, что 300 ее поставщиков также обязались использовать экологически чистую энергию для производства Apple.

Однако транспортная сеть Apple, которая в значительной степени полагалась на самолеты, оставалась значительным источником выбросов. Чтобы решить эту проблему, Apple планирует перевозить больше часов на лодках, поездах и другими невоздушными способами, чтобы сократить выбросы.

Половина весовых поставок трех моделей Apple Watch с нулевым выбросом углерода будет перевозиться невоздушным способом. Руководители Apple заявили, что этот сдвиг поможет снизить расход топлива и сократить выбросы углекислого газа.

Используя этот метод транспортировки, Apple стремится снизить выбросы по сравнению с предыдущими моделями часов. За любые оставшиеся выбросы компания будет приобретать компенсации за выбросы углерода, чтобы обеспечить углеродную нейтральность.

Apple Watch Series 9, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra 2 с новым зеленым логотипом будут иметь значительно меньшие выбросы по сравнению с предыдущими продуктами. В частности, после изменений Apple в новой экологически безопасной алюминиевой серии 9 со спортивным ремешком в виде петли останется 8.1 кг (18 фунтов) выбросов.

Кроме того, Apple работает над использованием большего количества переработанных материалов в своих продуктах. В новых часах используются специальные сплавы алюминия и титана, изготовленные из переработанных материалов, а также батареи, содержащие только переработанный кобальт. В будущем Apple планирует распространить эти методы устойчивого развития на большее количество своих продуктов.

Несмотря на переход к устойчивому развитию, Apple подчеркнула, что версии ее часов с нулевым выбросом углерода будут стоить так же, как и стандартные модели. Компания стремится сделать эти изменения осуществимыми и воспроизводимыми для других предприятий.

Источники: Рейтер.

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Технологии

Изучение интересных функций iOS 17 и macOS Sonoma

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу
Технологии

Коды активации BGMI на 13 сентября: получите захватывающие награды для Battlegrounds Mobile India

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю
Технологии

Xbox представляет новый беспроводной контроллер Astral Purple

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Технологии

Изучение интересных функций iOS 17 и macOS Sonoma

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Технологии

Коды активации BGMI на 13 сентября: получите захватывающие награды для Battlegrounds Mobile India

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Новости

Acer XV242F: на рынке появился новый игровой монитор с частотой 540 Гц

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Новости

iPhone 15 Pro: цена и доступность

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев