Apple выпускает углеродно-нейтральные модели Apple Watch, стремясь сократить выбросы

Во вторник компания Apple объявила, что представляет углеродно-нейтральные версии трех своих моделей Apple Watch в рамках своего обязательства стать углеродно-нейтральным к 2030 году. Эти новые модели будут иметь на коробках зеленый логотип, обозначающий их экологичность.

Большая часть сокращения выбросов в этих часах достигается за счет использования экологически чистой электроэнергии в производственном процессе. Apple сообщила, что 300 ее поставщиков также обязались использовать экологически чистую энергию для производства Apple.

Однако транспортная сеть Apple, которая в значительной степени полагалась на самолеты, оставалась значительным источником выбросов. Чтобы решить эту проблему, Apple планирует перевозить больше часов на лодках, поездах и другими невоздушными способами, чтобы сократить выбросы.

Половина весовых поставок трех моделей Apple Watch с нулевым выбросом углерода будет перевозиться невоздушным способом. Руководители Apple заявили, что этот сдвиг поможет снизить расход топлива и сократить выбросы углекислого газа.

Используя этот метод транспортировки, Apple стремится снизить выбросы по сравнению с предыдущими моделями часов. За любые оставшиеся выбросы компания будет приобретать компенсации за выбросы углерода, чтобы обеспечить углеродную нейтральность.

Apple Watch Series 9, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra 2 с новым зеленым логотипом будут иметь значительно меньшие выбросы по сравнению с предыдущими продуктами. В частности, после изменений Apple в новой экологически безопасной алюминиевой серии 9 со спортивным ремешком в виде петли останется 8.1 кг (18 фунтов) выбросов.

Кроме того, Apple работает над использованием большего количества переработанных материалов в своих продуктах. В новых часах используются специальные сплавы алюминия и титана, изготовленные из переработанных материалов, а также батареи, содержащие только переработанный кобальт. В будущем Apple планирует распространить эти методы устойчивого развития на большее количество своих продуктов.

Несмотря на переход к устойчивому развитию, Apple подчеркнула, что версии ее часов с нулевым выбросом углерода будут стоить так же, как и стандартные модели. Компания стремится сделать эти изменения осуществимыми и воспроизводимыми для других предприятий.

Источники: Рейтер.