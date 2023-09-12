Apple представляет Watch 9 с новым чипом и расширенными функциями

Apple представила последнее дополнение к своей линейке умных часов — Watch 9. Это обновленное устройство оснащено более быстрым чипом S9, способным обрабатывать 5.6 миллиардов транзакций в секунду. Улучшенный процессор обеспечивает более эффективные операции «на устройстве», включая более быстрые команды Siri. Кроме того, в Watch 9 представлен новый метод управления, позволяющий пользователям сжимать указательный и большой палец вместе для взаимодействия с различными функциями часов. Эта функция облегчает такие задачи, как ответ на звонки и фотографирование с iPhone.

Что касается возможностей подключения, Watch 9 могут похвастаться новым сверхширокополосным чипом U2. Эта технология позволяет пользователям быстро находить потерянные iPhone и другие устройства Apple. Кроме того, экран умных часов теперь стал ярче: максимальная яркость составляет 2,000 нит, что улучшает видимость в различных условиях освещения.

Watch 9 сохраняют время автономной работы своего предшественника: до 18 часов без подзарядки. Кроме того, Apple представила новый цвет — розовый, чтобы предоставить пользователям больше возможностей персонализации.

Наряду с Watch 9 Apple также представила Watch Ultra 2 — обновление прошлогодней модели высокого класса. Оснащенный тем же чипом S9, Ultra 2 предлагает индивидуальный циферблат и значительно более яркий экран с максимальной яркостью 3,000 нит. Время автономной работы осталось неизменным: 36 часов при обычном использовании и 72 часа в режиме пониженного энергопотребления.

Хотя чип S9 является основным усовершенствованием как в Watch 9, так и в Watch Ultra 2, Apple более тонко внедрила искусственный интеллект (ИИ) в свои устройства, интегрируя его в функциональные возможности устройств без явного обозначения технологии.

Несмотря на ожидания появления новых датчиков здоровья и благополучия, последние Apple Watch не привносят никаких дополнений в этой области. Это упущение подчеркивает тенденцию на рынке носимых устройств, где дальнейшее совершенствование датчиков может привести к снижению прибыли как для производителей, так и для пользователей.

Подводя итог, можно сказать, что Watch 9 и Watch Ultra 2 от Apple предлагают заметные улучшения в производительности благодаря новому чипу S9. Устройства демонстрируют расширенные функции управления с возможностью управлять функциями с помощью жестов касания пальцами. Хотя датчики здоровья и благополучия остаются неизменными, акцент на интеграции искусственного интеллекта отражает стремление Apple внедрять инновационные технологии в свои устройства.

Определения:

– Чип S9: процессор Watch 9 и Watch Ultra 2, способный обрабатывать 5.6 миллиардов транзакций в секунду.

– Сверхширокополосный чип: технология, позволяющая быстро обнаруживать потерянные устройства Apple.

– Ниты: мера яркости дисплеев.

Источники: -

– Адриан Веклер, Irish Independent