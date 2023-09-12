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Apple представляет материал FineWoven для iPhone 15 и ремешков Apple Watch

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Apple представляет материал FineWoven для iPhone 15 и ремешков Apple Watch

Apple объявила о выпуске нового материала премиум-класса для ремешков Apple Watch и чехлов iPhone 15 под названием FineWoven. Этот материал заменяет предыдущие кожаные изделия, качество которых ухудшается. Решение сменить материал было также обусловлено значительным выбросом углекислого газа, связанным с производством кожи в масштабах Apple.

FineWoven — это микросаржевой материал, на 68 процентов изготовленный из переработанного материала. Он имеет мягкую замшевую текстуру, обеспечивающую удобство при ношении ремешков Apple Watch. Ремешки будут оснащены застежками Magnetic Link и Modern Buckle для дополнительного удобства и безопасности.

Что касается чехлов для iPhone 15, FineWoven будет поддерживать экосистему Apple MagSafe, позволяя пользователям легко прикреплять магнитные зарядные устройства, кошельки и другие аксессуары. Это обеспечивает совместимость с экосистемой Apple и предлагает более экологичную альтернативу коже.

Многие клиенты выразили недовольство снижением качества чехлов Apple из воловьей кожи. Однако ожидается, что сторонние производители восполнят этот пробел, предоставив дешевые кожаные чехлы или более качественные альтернативы, оправдывающие более высокую цену.

Материал FineWoven предлагает новый подход к тканевым чехлам, поскольку Google постепенно отказался от тканевых чехлов и заменил их силиконовыми вариантами. Появление Apple тканевых чехлов предоставляет пользователям прекрасную возможность испытать новый внешний вид.

источники:

– Антонио Дж. Ди Бенедетто, писатель, освещающий технологические сделки и информационный бюллетень The Verge's Deals.
– Лиза Джексон, вице-президент Apple по экологической политике

By Роберт Эндрю

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