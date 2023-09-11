Новый iPhone от Apple перейдет на USB-C: что нужно знать

Apple собирается анонсировать свой последний iPhone на своем ежегодном осеннем мероприятии 12 сентября. Одним из ожидаемых заметных изменений является переход с разъема Lightning на USB-C. Хотя это изменение может вызвать некоторые неудобства для пользователей, оно предусмотрено новым постановлением Европейского Союза, которое требует, чтобы к 2024 году электронные устройства были оснащены портами USB-C.

Переход на USB-C направлен на повышение удобства потребителей и сокращение электронных отходов. Благодаря этому переключателю пользователи смогут использовать одно и то же зарядное устройство для своих iPhone, MacBook, Nintendo Switch и наушников Beats. Это означает, что меньше кабелей будет выбрасываться на свалку, поскольку пользователям больше не придется заменять зарядное устройство при каждой покупке нового устройства.

Однако переход на USB-C означает, что пользователям, которые в настоящее время полагаются на разъемы Lightning, придется инвестировать в новые зарядные устройства USB-C. Это может привести к дополнительным расходам для потребителей, особенно если им требуется несколько зарядных устройств для разных мест или устройств.

Несмотря на первоначальные неудобства, ожидается, что переход на USB-C принесет пользу пользователям в долгосрочной перспективе. Это упростит процесс зарядки различных устройств и будет способствовать сокращению электронных отходов.

Хотя Apple может получить прибыль от продаж новых зарядных устройств USB-C, главной целью является соблюдение правил ЕС и предоставление потребителям более стандартизированного опыта зарядки. Этот переключатель поставит Apple в один ряд с другими крупными технологическими компаниями, которые уже приняли USB-C в качестве универсального стандарта.

Несмотря на временные трудности, переход на USB-C в конечном итоге является положительным изменением, которое повысит удобство и будет способствовать более устойчивому будущему электронных устройств.

источники:

– Марк Гурман из Bloomberg

– Регламент Европейского Союза

– Дэниел Хоули, Yahoo Finance