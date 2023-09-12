iPhone 15 Pro Max теперь стоит от 1,199 долларов с объемом памяти 256 ГБ

iPhone 15 Pro Max претерпел некоторые серьезные изменения, и вместе с этими изменениями появилась новая стартовая цена в 1,199 долларов за модель с объемом памяти 256 ГБ. Прошлогодний Pro Max стоил 1,099 долларов, но имел всего 128 ГБ встроенной памяти. Новый iPhone предлагает больше памяти, но по более высокой цене.

Apple выпустит iPhone 15 Pro и 15 Pro Max 22 сентября, а предварительные заказы начнутся в эту пятницу. Уже несколько месяцев ходят слухи о том, что Apple повысит цену из-за изменений в линейке, таких как введение рамки из матового титанового сплава и более тонких рамок. Новый iPhone 15 Pro Max также оснащен более быстрым процессором A17 SoC со встроенным графическим процессором, поддерживающим трассировку лучей.

Важно отметить, что цена в 1,199 долларов за модель емкостью 256 ГБ не является повышением цены, поскольку в прошлом году Apple взимала такую ​​же сумму за ту же емкость хранилища. Однако более дешевый вариант с объемом памяти 128 ГБ больше не доступен.

Помимо изменений в цене и объеме памяти, Apple также внесла некоторые другие заметные обновления в свои iPhone. Компания наконец заменила устаревший порт Lightning портами USB-C на своих телефонах, включая AirPods Pro. Порт USB-C поддерживает более быстрый стандарт USB 3 со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Однако пользователям придется приобретать кабель USB 3 типа C отдельно.

Кроме того, серия iPhone 15 теперь поддерживает зарядку Qi2 — новый стандарт зарядки Apple, основанный на собственной зарядке MagSafe. В моделях Pro старый переключатель звонка/вибрации также заменен на настраиваемую кнопку действия, аналогичную той, что есть в телефонах серии Apple Watch Ultra.

Помимо iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, Apple также анонсировала модели iPhone 15 и 15 Plus. Эти модели оснащены Dynamic Island и унаследовали чипы A16 Bionic от прошлогодних моделей Pro. Стартовые цены на iPhone 15 и 15 Plus остались такими же, как и в прошлом году, — 799 и 899 долларов соответственно.

В целом, новый iPhone 15 Pro Max имеет более высокую стартовую цену, но предлагает больше места для хранения данных и ряд новых функций и улучшений по сравнению со своим предшественником.

источники:

- Грани