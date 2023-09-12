Apple собирается представить линейку iPhone 15 на фоне проблем с доступом на китайский рынок и конкуренции

Ожидается, что сегодня Apple представит новую линейку iPhone 15, столкнувшись с проблемами на китайском рынке и растущей конкуренцией. На iPhone пришлось более половины продаж Apple в прошлом году, но ограничения доступа на рынок в Китае представляют угрозу для компании. Кроме того, Apple придется конкурировать с Huawei Technologies, своим главным конкурентом на китайском рынке смартфонов премиум-класса, пока экспортный контроль США не подорвет телефонный бизнес Huawei. На прошлой неделе Huawei выпустила Mate 60 Pro, телефон высокого класса, в котором используются чипы китайского производства, что потенциально нарушает торговые ограничения, введенные правительством США.

Стремясь получить преимущество над Apple, Huawei внедрила дополнительные функции, такие как спутниковые звонки с использованием сети, поддерживаемой правительством Китая. Хотя текущая линейка iPhone от Apple включает спутниковые возможности, они предназначены только для чрезвычайных ситуаций. Apple, скорее всего, сосредоточится на своей новой линейке продуктов во время сегодняшнего мероприятия в штаб-квартире Apple Park, причем основным изменением для клиентов станет переход с фирменных зарядных кабелей Apple Lightning на USB-C, соответствующий европейским нормам. Аналитики прогнозируют, что Apple будет позиционировать это изменение как обновление, использующее преимущества более высоких скоростей передачи данных для передачи высококачественных видео, снятых на iPhone.

Аналитики также ожидают, что Apple представит новые функции, такие как технология камеры «перископ» для улучшения возможностей масштабирования, модернизированные чипы и титановые корпуса. Главный вопрос заключается в том, будут ли эти функции зарезервированы для нового устройства высокого класса или же небольшие обновления будут сделаны и для более дешевых моделей. Эксперты ожидают, что Apple увеличит среднюю цену за проданный телефон, чтобы увеличить выручку, но остается неясным, будут ли цены подняты по всем направлениям или ограничится премиальными версиями. Несмотря на спад мирового рынка смартфонов, Apple испытала наименьшее снижение поставок среди основных производителей смартфонов во втором квартале этого года. Однако рынок в целом по-прежнему сталкивается с непростыми условиями.

Наблюдатели также будут следить за любыми признаками планов Apple в области генеративного искусственного интеллекта. Компания столкнулась с вопросами о ее намерениях относительно этой технологии, но намеков пока было мало. Остаются предположения относительно того, продемонстрирует ли Apple усовершенствованную форму Siri или предоставит информацию о своих исследованиях и разработках в этой области.

источники:

– Reuters: https://www.reuters.com/technology/apple-set-unveil-new-iphone-lineup-tuesday-amid-china-competition-threats-2022-09-06/