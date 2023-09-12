Появление iPhone 15: чего ожидать

Apple представила свой телефон последнего поколения — iPhone 15 — на мероприятии Wonderlust в Купертино. Устройство сохраняет многие знакомые функции, такие как вырез Dynamic Island, который теперь доступен во всей линейке. Однако одним из наиболее заметных дополнений является обновленный порт: USB-C.

Этот шаг Apple знаменует собой сдвиг в сторону стандартизации разъемов, частично обусловленный законодательством ЕС. Хотя Apple, возможно, изначально не была в восторге от этих изменений, в конечном итоге это позитивное событие для потребителей. Порт Lightning, представленный более года назад, в настоящее время постепенно выводится из эксплуатации, а линейка iPad уже переходит на стандартизированный разъем.

Функция Dynamic Island также была улучшена и теперь включает информацию об авиакомпаниях. iPhone 15 оснащен дисплеем Super Retina XDR, доступным в размерах 6.1 дюйма и 6.7 дюйма для модели Plus. Его основная камера имеет впечатляющее разрешение 48 мегапикселей и использует объединение пикселей для создания 24-мегапиксельных изображений высокого разрешения. Кроме того, телефон предлагает улучшенный зум с 2-кратным телеобъективом «оптического качества» для более резких снимков.

В iPhone 15 были включены возможности машинного обучения. Он может автоматически обнаруживать присутствие человека или домашнего животного (особенно кошек и собак) в кадре и соответствующим образом применять эффект боке. Режим Smart HDR также был улучшен: он использует определение глубины на фронтальной камере для лучшего различения объектов и обеспечения более яркого цветового спектра.

Под капотом устройства установлен новый бионический чип A16 с шестиядерным графическим процессором. Они также могут похвастаться технологией Ultra Wideband, которая расширяет функциональность FindMy, аналогично Apple Watch Series 9.

Другие заметные улучшения включают улучшенную изоляцию голоса для минимизации окружающего шума, а также новую функцию Roadside Service для спутниковой связи, разработанную в сотрудничестве с AAA. iPhone 15 доступен в желтом, зеленом, синем, черном и розовом цветах.

Источники: Apple.