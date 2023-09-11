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Выпуск iPhone 15 от Apple: поможет ли он технологическому гиганту обратить вспять спад продаж?

ByРоберт Эндрю

сентябрь 11, 2023
Выпуск iPhone 15 от Apple: поможет ли он технологическому гиганту обратить вспять спад продаж?

Долгожданная ежегодная презентация iPhone уже здесь, и Apple надеется, что ее новая линейка iPhone 15 поможет обратить вспять недавний спад продаж. В условиях общеотраслевого замедления спроса на смартфоны и опасений по поводу негативной реакции на технологии американских брендов в Китае, Apple сталкивается с некоторыми проблемами. Однако есть несколько факторов, которые могут сыграть в его пользу.

Прежде всего, iPhone — флагманский продукт Apple, на который приходится около половины продаж компании. Наряду с обновленными Apple Watch и AirPods, которые также будут анонсированы на мероприятии, на эти продукты приходится почти 60% выручки Apple.

Apple также успешно переориентировала потребителей на модели более высокого класса, снабдив их эксклюзивными функциями и мощными чипами. Ожидается, что эта тенденция продолжится и с iPhone 15, и Apple может даже поднять цены на некоторых рынках. Несмотря на общий спад в индустрии смартфонов, Apple превзошла своих конкурентов. В то время как поставки телефонов компании снизились на 2% в прошлом квартале, у конкурентов, таких как Samsung, наблюдался спад на 15%.

Одной из ключевых проблем Apple является китайский рынок, крупнейший международный рынок. Китайские потребители были ярким пятном для Apple, но правительственные запреты и опасения негативной реакции могут повлиять на продажи iPhone 15. Однако Apple уже сталкивалась с подобными проблемами в прошлом и сумела оправиться. Инвесторы будут внимательно следить за праздничными распродажами, чтобы увидеть, как Apple справится с этой ситуацией.

В заключение отметим, что выпуск Apple iPhone 15 имеет большое значение для технологического гиганта, поскольку он стремится обратить вспять спад продаж. Благодаря новым возможностям и ориентации на модели более высокого класса Apple надеется заинтересовать потребителей и стимулировать спрос. Хотя проблемы существуют, такие как общий спад в индустрии смартфонов и проблемы на китайском рынке, послужной список Apple и инновационные предложения дают основания для оптимизма.

источники:
– Новости Блумберга
– ИДЦ

By Роберт Эндрю

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