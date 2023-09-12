Углеродно-нейтральные часы Apple Watch Series 9: более пристальный взгляд на большее влияние на климат

Apple недавно объявила о выпуске Apple Watch Series 9, которые, по ее утверждению, являются ее первым продуктом с нулевым выбросом углерода. Хотя это действительно шаг вперед, важно изучить более широкую картину воздействия компании на окружающую среду, а не сосредотачиваться исключительно на устойчивости отдельного продукта.

Углеродно-нейтральный статус Apple Watch Series 9 распространяется только на определенные комбинации корпусов и ремешков. Кроме того, Apple намерена прекратить продажу кожаных аксессуаров, таких как ремешки для часов и чехлы для телефонов, чтобы минимизировать выбросы парниковых газов. Однако при оценке обязательств компании по защите климата крайне важно выйти за рамки устойчивости отдельных продуктов и учитывать общее снижение воздействия на окружающую среду.

Apple стремится достичь углеродной нейтральности к 2030 году, что представляет собой важнейшую веху, по которой мы должны оценивать компанию. Что касается Apple Watch Series 9, то некоторые комбинации корпуса и ремешка этой модели, а также Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch SE будут иметь логотип, указывающий на углеродную нейтральность. Apple связывает сокращение выбросов в производственном процессе с улучшением материалов, электроэнергии и транспорта, включая более широкое внедрение экологически чистой энергии поставщиками. Любые оставшиеся выбросы компенсируются за счет экологических проектов, таких как инициативы по лесовосстановлению, которые увеличивают поглощение CO2. Кроме того, Apple обязуется обеспечить ожидаемое потребление электроэнергии клиентами для зарядки моделей Apple Watch с нейтральным уровнем выбросов углерода, инвестируя в проекты возобновляемых источников энергии.

В рамках своего стремления к устойчивому развитию Apple заменила кожу материалом из микросаржи под названием FineWoven, который, как утверждается, имеет значительно более низкие выбросы углекислого газа по сравнению с кожей. Этот переход направлен на сокращение выбросов парниковых газов от крупного рогатого скота, который выделяет метан, мощный парниковый газ, который усугубляет изменение климата.

Однако, хотя сокращение выбросов из конкретных источников важно, оно не обязательно отражает общий прогресс компании в достижении своих климатических целей. Компания может сделать один продукт менее углеродоемким, но свести на нет это достижение, продавая большее количество этого продукта, что приведет к таким же или даже увеличению выбросов парниковых газов.

Последний отчет Apple об экологическом прогрессе указывает на снижение валовых выбросов углекислого газа: в 20.6 году компания произведет эквивалент 2022 миллиона метрических тонн углекислого газа. Чтобы достичь своих климатических целей, Apple должна достичь нулевых выбросов к концу десятилетия. Важно, чтобы прогресс продолжался, о чем свидетельствует роль Октавии Спенсер в роли Матери-природы в пародии на недавнем мероприятии Apple, напоминающей компании не разочаровывать свою мать.

Источники: Apple.