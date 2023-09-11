Apple представит новые устройства и обновления на мероприятии Wonderlust

Apple собирается провести долгожданное мероприятие под названием «Wonderlust», на котором ожидается презентация новых устройств и предоставление обновлений об изменениях программного обеспечения. Сообщается, что во время мероприятия, скорее всего, будут представлены новые модели iPhone и Apple Watch.

Ходят слухи, что в iPhone 15 будут заметные технологические улучшения с точки зрения дизайна. Порты для зарядки USB-C и функция Dynamic Island могут быть представлены для всех моделей iPhone 15. Dynamic Island — это функция, которая позволяет пользователям проверять оповещения и текущую активность в верхней части экрана.

Базовая версия iPhone 15 и версия Plus будут оснащены чипами A16, а две другие итерации будут иметь чипы A17. Ожидается, что модели Pro и Pro Max будут иметь меньшую рамку и увеличенный размер дисплея. Ожидаются также титановые края. Есть сообщения, что переключатель «кольцо/бесшумно» может быть заменен «кнопкой действия» на моделях Pro и Pro Max.

Ожидается, что на мероприятии также будут представлены Apple Watch Series 9 вместе с новой версией Apple Watch Ultra. Оба продукта могут улучшить скорость обработки и предложить больше вариантов цвета.

Аналитики прогнозируют, что цены на версии iPhone 15 Pro и Pro Max подорожают на 100 долларов по сравнению с предыдущими моделями, что оправдано достижениями в области технологий, чипов и аккумуляторов. Однако ожидается, что операторы связи в США будут предлагать скидки и рекламные акции для увеличения продаж iPhone 15.

Ежегодное сентябрьское мероприятие Apple состоится во вторник в 10 часов утра по местному времени в Купертино, Калифорния. Компания зафиксировала снижение чистых продаж за первые три квартала 2023 финансового года, составив $293.79 млрд по сравнению с $304.18 млрд за тот же период прошлого года. Несмотря на это, стоимость акций Apple в этом году выросла более чем на 43%.

Источники: The Verge, Bloomberg.