Apple представляет зарядку USB-C для iPhone 15 и AirPods Pro

Во время недавнего мероприятия Apple компания объявила, что внесет существенные изменения в свою технологию зарядки. Предстоящая линейка iPhone 15 будет оснащена портами USB-C, которые заменят предыдущие порты Lightning. Кроме того, Apple также представляет разъем для зарядки USB-C для AirPods Pro второго поколения.

Благодаря новой совместимости с USB-C пользователи смогут заряжать свой чехол AirPods Pro с помощью кабеля USB-C, подключенного к iPhone 15. Новейшие AirPods Pro с чехлом USB-C уже можно предварительно заказать за 249 долларов, и они будут продаваться по цене 22 долларов США. доступен с XNUMX сентября.

Помимо обновления порта зарядки, Apple улучшила AirPods Pro с точки зрения долговечности. И корпус, и наушники теперь имеют класс защиты IP54 по защите от пыли, что повышает их общую прочность и долговечность.

Apple также сообщила, что корпус USB-C будет поддерживать звук без потерь с малой задержкой в ​​сочетании с предстоящим Vision Pro. Чип H2 обеспечивает 20-битное качество звука 48 кГц, обещая захватывающий звук, когда в следующем году выйдет гарнитура Apple.

AirPods Pro второго поколения существенно усовершенствованы по сравнению с предыдущей моделью: улучшенное качество звука и улучшенные характеристики активного шумоподавления (ANC). Одной из выдающихся особенностей является прозрачный режим, который обеспечивает естественное звучание звука во время видеозвонков и голосового взаимодействия. Доступ к Siri без помощи рук, плавное переключение устройств и дополнительная регулировка громкости — вот среди удобств, предлагаемых AirPods Pro.

Apple также анонсировала новые функции AirPods Pro с выпуском iOS 17. Adaptive Audio будет динамически регулировать шумоподавление и режим прозрачности в зависимости от вашей среды, а Personalized Volume использует машинное обучение для прогнозирования желаемого уровня прослушивания. Кроме того, функция Conversation Awareness снижает громкость и отдает приоритет голосам, автоматически уменьшая фоновый шум.

Ожидается, что дальнейшие обновления программного обеспечения улучшат плавное переключение устройств, упрощая переход между устройствами Apple. Кроме того, вскоре пользователи смогут отключать и включать звук, нажимая на рычаг AirPods Pro, и эта функция будет распространена и на другие модели AirPods.

Apple также выпускает обновленную версию своих проводных наушников EarPods, теперь совместимую с USB-C. На этой неделе будут выпущены наушники USB-C EarPods по цене 19 долларов.

Как всегда, Apple продолжает внедрять инновации в свои продукты, предлагая своим клиентам улучшенную функциональность и удобство использования.

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