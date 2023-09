Акции, за которыми стоит следить во время мероприятия Apple Wonderlust

By

Apple Inc собирается провести долгожданное мероприятие Wonderlust, на котором будет представлен следующий цикл продуктов, включая iPhone 15 и подробности об Apple Watch. Ожидается, что в ходе мероприятия акции некоторых поставщиков и конкурентов будут испытывать волатильность.

Ожидается, что Sony Group Corp, ключевой поставщик Apple, привлечет значительное внимание во время мероприятия, поскольку Apple демонстрирует фотографические возможности нового iPhone 15, который во многом зависит от вклада Sony.

Ожидается, что Qualcomm Inc, после недавней сделки с Apple на поставку модемно-радиочастотных систем Snapdragon 5G для будущих iPhone, испытает рост цен на свои акции.

Skyworks Solutions Inc, поставщик Apple, поставляющий чипы для технологической компании, находится в шатком положении, поскольку сильно зависит от доходов Apple. В связи с увеличением разработки собственных чипов Apple, Skyworks может столкнуться с проблемами, если Apple продолжит демонстрировать больше чипов собственного производства во время своих мероприятий.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), еще один ключевой поставщик Apple, может столкнуться с давлением на цену своих акций во время и после мероприятия Wonderlust.

Qorvo Inc, которая поставляет компоненты для iPhone и Apple Watch, вероятно, привлечет внимание, поскольку Apple представит эти продукты во время мероприятия.

Broadcom Inc и Samsung Electronics Co Ltd, поставщики Apple, могут столкнуться с колебаниями цен на свои акции по ходу мероприятия, особенно потому, что Samsung, как ожидается, будет производить дисплеи для нового iPhone 15.

Fossil Group Inc может столкнуться с проблемами, если Apple Watch будет уделено внимание, а во время мероприятия будут представлены приемлемые цены или уникальные функции, отличающие продукцию Fossil.

В целом, за этими акциями стоит следить, поскольку разворачивается мероприятие Apple Wonderlust и представляются новые продукты.

