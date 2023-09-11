Мероприятие Apple «Wonderlust»: чего ожидать

Ожидание растет, поскольку долгожданное мероприятие Apple «Wonderlust» уже не за горами. Ожидается, что на этом мероприятии, запланированном на завтра, будут представлены несколько интересных новых продуктов, которые порадуют поклонников Apple по всему миру. Несмотря на то, что есть несколько подтвержденных выпусков, таких как iPhone 15 и Apple Watch Series 9, слухи кишат предположениями о том, что еще готовит Apple.

Одним из самых ожидаемых релизов является iPhone 15. Утечки и инсайдеры отрасли дали некоторое представление о том, чего мы можем ожидать от этой новой линейки iPhone. Говорят, что он будет иметь новые цвета, более тонкий дизайн и более легкую раму из титанового сплава. Ожидается, что дисплей будет немного больше, а камера будет оснащена перископическим телеобъективом, который обеспечит улучшенную резкость и меньший вес.

Одним из интересных обновлений iPhone 15, по слухам, является возможность высокоскоростной передачи данных Thunderbolt, которая обеспечит более высокую скорость зарядки. Поклонники iPhone давно ждали эту функцию, что делает ее долгожданным дополнением.

В дополнение к iPhone 15 Apple также выпустит Apple Watch Series 9. Хотя подробностей о новом носимом устройстве мало, ожидается, что оно дополнит iPhone 15 и предложит улучшенные функциональные возможности и возможности.

Помимо этих подтвержденных запусков, есть предположения, что Apple может выпустить новые AirPods в этом году. Прошло три года с момента выпуска AirPods Max, что дает Apple потенциальную возможность представить обновленную версию.

Другая возможность заключается в том, что Apple представит краткий обзор своей будущей гарнитуры для «пространственных вычислений» Vision Pro, хотя ее выпуск ожидается не раньше следующего года.

Хотя в магазине могут быть сюрпризы, маловероятно, что на мероприятии «Wonderlust» будут представлены новые iPad или Mac. Эти выпуски, скорее всего, произойдут в 2024 году с появлением чипа Apple M3.

Для тех, кто с нетерпением ждет возможности посмотреть это событие, оно будет транслироваться в прямом эфире на сайте Apple. Мероприятие состоится во вторник, 12 сентября, в 10:1 по тихоокеанскому времени (XNUMX:XNUMX по восточному времени).

Поклонники Apple отсчитывают часы, а волнение продолжает нарастать. Следите за завтрашним мероприятием Wonderlust, на котором Apple, как ожидается, продемонстрирует свои последние инновации и еще раз поразит аудиторию.

источники:

– Мероприятие Apple в 2023 году: чего ожидать. Получено из [Исходная статья]