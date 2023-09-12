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Презентация Apple Wonderlust: iPhone 15, AirPods с USB C и новые часы Apple Watch

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Презентация Apple Wonderlust: iPhone 15, AirPods с USB C и новые часы Apple Watch

Apple собирается провести долгожданное мероприятие Wonderlust, на котором будет продемонстрирован ряд новых продуктов. Мероприятие состоится в 10:30 по индийскому времени в штаб-квартире Apple в Купертино. Wonderlust, согласно определению Urban Dictionary, означает «желание постоянно находиться в состоянии удивления», что соответствует цели Apple — удивлять и удивлять своих пользователей.

Одним из ярких событий мероприятия станет запуск новой линейки iPhone, в которую входят четыре модели: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Ожидается, что эти новые iPhone будут оснащены передовыми технологиями и улучшенной производительностью, отвечающими потребностям энтузиастов Apple.

Ожидается, что в дополнение к iPhone Apple также представит Apple Watch Series 9 следующего поколения. Однако в этом году нет упоминаний об Apple Watch Ultra или Apple Watch SE, что позволяет предположить, что основное внимание будет сосредоточено на флагманской Series 9. модель.

Для тех, кто хочет посмотреть мероприятие Wonderlust, доступно несколько вариантов. Пользователи могут посетить веб-сайт Apple и перейти на страницу мероприятий Apple, чтобы напрямую посмотреть прямую трансляцию. Кроме того, мероприятие также будет транслироваться на официальной странице Apple на YouTube, платформе, которую компания использует для прямой трансляции мероприятий уже несколько лет.

Другой вариант — посмотреть мероприятие через приложение Apple TV, в котором, как ожидается, будет представлена ​​информация о презентации iPhone 15, что обеспечит удобство для пользователей.

Презентация Apple Wonderlust обещает представить на рынке новые интересные продукты и функции. Будь то долгожданный iPhone 15 или улучшенные Apple Watch Series 9, энтузиастов Apple ждет настоящее удовольствие.

источники:
– Городской словарь (www.urbandictionary.com)
– Веб-сайт Apple (www.apple.com/apple-events/)
— Страница Apple на YouTube

By Мамфо Брешиа

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