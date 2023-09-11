Apple выиграла апелляцию по патентному иску против Corephotonics

Недавно компания Apple Inc. успешно возобновила борьбу с патентом на камеру мобильного телефона, принадлежащим Corephotonics Ltd. Этот патент позволяет пользователям снимать портреты с резким объектом на размытом фоне. Апелляционный суд Федерального округа США в понедельник постановил, что Патентный судебно-апелляционный совет (PTAB) несправедливо отклонил атаку Apple на Corephotonics, сославшись на опечатку, которую ни одна из сторон не сочла существенной.

Решение Федерального округа было основано на неспособности PTAB достаточно объяснить важность опечатки в его постановлении. Эта ошибка, наряду с другими независимыми ошибками, выявленными PTAB, повлияла на первоначальное решение совета директоров отклонить вызов Apple.

Победа Apple в апелляции теперь позволяет компании продолжить судебную борьбу против Corephotonics за действительность патента. Это значительная победа для Apple, поскольку благоприятный исход потенциально может освободить компанию от уплаты лицензионных сборов Corephotonics или от любых других юридических последствий, связанных с патентом.

Использование портретного режима с четким объектом и размытым фоном становится все более популярным в фотографии на смартфон. Технология, лежащая в основе этой функции, включает в себя сочетание аппаратного и программного обеспечения, которое позволяет пользователям с легкостью создавать фотографии профессионального качества. Компания Apple, известная своими инновациями в области смартфонов, оказалась в авангарде этой тенденции благодаря своему портретному режиму, который был положительно воспринят пользователями.

Это последнее событие в судебном разбирательстве Apple с Corephotonics подчеркивает острую конкуренцию и важность интеллектуальной собственности в индустрии смартфонов. Обе компании борются за доминирование на этом высококонкурентном рынке и готовы защищать свои права интеллектуальной собственности, чтобы укрепить свое положение.

Еще неизвестно, как этот юридический спор будет развиваться в ближайшие месяцы. Тем не менее, успешная апелляция Apple знаменует собой значительный шаг вперед в ее усилиях по оспорению действительности патента Corephotonics. Исход этого дела может иметь далеко идущие последствия для будущего технологий камер смартфонов.

Определения:

– Патентный судебный и апелляционный совет (PTAB): коллегия административных судей в Ведомстве США по патентам и товарным знакам, ответственная за рассмотрение и принятие решений по оспариванию действительности патентов.

– Типографская ошибка: ошибка, допущенная при наборе текста или печати документа, часто связанная с неправильными буквами, словами или знаками препинания.

источники:

– Исходная статья: [Вставьте название источника и URL]

– Определение патентного суда и апелляционного совета: [укажите название источника и URL-адрес]

– Определение типографской ошибки: [Укажите название источника и URL]