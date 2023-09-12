Apple представляет Apple Watch Ultra 2 с внутренними обновлениями

Apple недавно анонсировала свои последние флагманские умные часы Apple Watch Ultra 2. Хотя дизайн Ultra 2 остается схожим с его предшественником, основные улучшения были сделаны внутри устройства. Ultra 9, оснащенный процессором S2 SiP от Apple, оснащенным четырехъядерным нейронным процессором и сверхширокополосным чипом определения местоположения U2, предлагает расширенные функции, такие как обработка Siri на устройстве и более точное отслеживание местоположения.

Ultra 2 может похвастаться обновленным дисплеем с яркостью 3,000 нит, что делает его самым ярким дисплеем, который когда-либо видели на Apple Watch. Apple утверждает, что пользователи могут рассчитывать на до 72 часов автономной работы в режиме низкого энергопотребления. Кроме того, корпус Ultra 2 на 95 процентов изготовлен из переработанного титана, что отражает приверженность Apple принципам устойчивого развития.

Хотя обновления аппаратного обеспечения заслуживают внимания, пользователи Apple Watch также могут ожидать значительных изменений с появлением watchOS 10. Это обновление добавляет в интерфейс часов виджеты, переработанные значки приложений, а также новые функции картографии и циклического управления. Ultra 2 также представляет новый циферблат под названием Modular Ultra, в котором используется внешний край дисплея. Кроме того, новый жест двойного касания упрощает инициирование и завершение телефонных звонков.

Apple Watch Ultra 2 доступны для предварительного заказа по стартовой цене 799 долларов, поставки начнутся 22 сентября. На презентации, состоявшейся в Apple Park в Купертино, также были представлены обновления Apple Watch Series 9 и более доступной модели SE.

источники:

– The Verge: Моника Чин «Последнее носимое устройство Apple высокого класса получило внутренние обновления, но сохранило большой и прочный дизайн»

– Apple.com