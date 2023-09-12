Представляем новую серию Apple Watch 9

Apple официально представила Apple Watch Series 9, последнее пополнение в линейке умных часов. Одной из ключевых особенностей Series 9 является новый Apple S9 SiP, который обеспечивает значительные улучшения производительности и функциональности.

S9 SiP может похвастаться модернизированным процессором, графическим процессором, работающим на 30 % быстрее, и 4-ядерным нейронным процессором. Эти обновления приводят к удвоению скорости выполнения задач машинного обучения, что делает умные часы еще более функциональными, чем их предшественники. Улучшенный нейронный движок также позволяет обрабатывать запросы Siri на самом устройстве, обеспечивая более быстрые и безопасные операции.

Еще одним заметным дополнением к Series 9 является новый сверхширокополосный чип. Этот чип позволяет пользователям пинговать подключенный iPhone и определять его местонахождение аналогично тому, как работает AirTag. Кроме того, Series 9 оснащен дисплеем, который может регулировать уровень яркости: максимум 2,000 нит и минимум 1 нит.

Одной из выдающихся особенностей Series 9 является жест «двойного касания». Этот жест позволяет пользователям управлять основной кнопкой в ​​приложении, дважды нажав вместе большим и указательным пальцами, что упрощает выполнение общих задач, таких как запуск интеллектуального стека или ответ на вызовы.

Apple также представила Apple Watch Ultra 2, которые имеют многие из тех же функций, что и Series 9, но предлагают еще более яркий дисплей — до 3,000 нит. Ultra 2 включает в себя новый циферблат под названием Modular Ultra, разработанный специально для спортсменов и любителей активного отдыха, которым требуются координаты GPS, информация о высоте или измерения глубины воды.

И Apple Watch Series 9, и Ultra 2 доступны для предварительного заказа, начиная с сегодняшнего дня, и официально будут представлены 22 сентября. Цена Series 9 составляет 399 долларов, а Ultra 2 — 799 долларов. Apple также представила экологически чистые браслеты FineWoven в качестве опции для серии Apple Watch.

Для получения более подробной информации об объявлениях, сделанных во время мероприятия Apple Wonderlust Event, ознакомьтесь с нашим подробным обзором.

источники:

– Apple S9 SiP: анонс Apple

– Сверхширокополосный чип: анонс Apple