Apple представляет iPhone 15 Series и Apple Watch Series 9 на мероприятии Wonderlust

Apple наконец-то представила долгожданную серию iPhone 15 и последнее дополнение к своей линейке умных часов — Apple Watch Series 9 — на мероприятии Wonderlust в 2023 году. iPhone 15 покорил всех своим впечатляющим дизайном, функциями и обновлениями. Ожидается, что Apple Watch Series 9 получат большую оценку, как и их предшественник Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 9 получили обновление с новым мощным чипом, который, как ожидается, улучшит общую производительность. В предыдущей модели были представлены функции отслеживания цикла для женского здоровья, и эта функция продолжается и в новой серии. Кроме того, Apple также представила премиальные Apple Watch Ultra 2 с новыми дополнениями и функциями.

Новые Apple Watch Series 9 оснащены новейшим чипсетом S9, обеспечивающим повышенную производительность. Одной из примечательных особенностей является интеграция Siri+health, позволяющая пользователям взаимодействовать с голосовым помощником для напоминаний и запросов, связанных со здоровьем, таких как проверка частоты пульса. Apple также представила удобную функцию жестов двойного касания, которая позволяет пользователям отвечать на звонки, завершать вызовы, воспроизводить/приостанавливать музыку и прокручивать виджеты простым двойным касанием большим и указательным пальцами.

Apple Watch Series 9 работают на новой WatchOS 10, которая представляет дополнительные функции и улучшения для часов Apple. По данным Apple, Watch Series 9 будут доступны в следующем месяце и предлагают улучшенную скорость и производительность по сравнению со своим предшественником. Версия с GPS стоит 399 долларов, а версия с GPS+сотовой связью — 499 долларов.

В целом, на мероприятии Wonderlust были продемонстрированы исключительные функции и дизайн серии iPhone 15 и Apple Watch Series 9. Apple продолжает расширять границы с помощью инновационных технологий, предоставляя потребителям мощные и многофункциональные устройства.

Источники: Apple.

Определения:

Набор микросхем: набор микросхем — это набор интегральных схем, которые обеспечивают необходимые интерфейсы и функциональные возможности для конкретного электронного устройства.

WatchOS: WatchOS — это операционная система, разработанная специально для Apple Watch и обеспечивающая программный интерфейс и функциональные возможности устройства.

Графический процессор: графический процессор означает графический процессор, отвечающий за рендеринг и отображение графики на электронных устройствах.