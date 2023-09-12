CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Технологии

Apple представляет iPhone 15 Series и Apple Watch Series 9 на мероприятии Wonderlust

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Apple представляет iPhone 15 Series и Apple Watch Series 9 на мероприятии Wonderlust

Apple наконец-то представила долгожданную серию iPhone 15 и последнее дополнение к своей линейке умных часов — Apple Watch Series 9 — на мероприятии Wonderlust в 2023 году. iPhone 15 покорил всех своим впечатляющим дизайном, функциями и обновлениями. Ожидается, что Apple Watch Series 9 получат большую оценку, как и их предшественник Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 9 получили обновление с новым мощным чипом, который, как ожидается, улучшит общую производительность. В предыдущей модели были представлены функции отслеживания цикла для женского здоровья, и эта функция продолжается и в новой серии. Кроме того, Apple также представила премиальные Apple Watch Ultra 2 с новыми дополнениями и функциями.

Новые Apple Watch Series 9 оснащены новейшим чипсетом S9, обеспечивающим повышенную производительность. Одной из примечательных особенностей является интеграция Siri+health, позволяющая пользователям взаимодействовать с голосовым помощником для напоминаний и запросов, связанных со здоровьем, таких как проверка частоты пульса. Apple также представила удобную функцию жестов двойного касания, которая позволяет пользователям отвечать на звонки, завершать вызовы, воспроизводить/приостанавливать музыку и прокручивать виджеты простым двойным касанием большим и указательным пальцами.

Apple Watch Series 9 работают на новой WatchOS 10, которая представляет дополнительные функции и улучшения для часов Apple. По данным Apple, Watch Series 9 будут доступны в следующем месяце и предлагают улучшенную скорость и производительность по сравнению со своим предшественником. Версия с GPS стоит 399 долларов, а версия с GPS+сотовой связью — 499 долларов.

В целом, на мероприятии Wonderlust были продемонстрированы исключительные функции и дизайн серии iPhone 15 и Apple Watch Series 9. Apple продолжает расширять границы с помощью инновационных технологий, предоставляя потребителям мощные и многофункциональные устройства.

Источники: Apple.

Определения:

Набор микросхем: набор микросхем — это набор интегральных схем, которые обеспечивают необходимые интерфейсы и функциональные возможности для конкретного электронного устройства.

WatchOS: WatchOS — это операционная система, разработанная специально для Apple Watch и обеспечивающая программный интерфейс и функциональные возможности устройства.

Графический процессор: графический процессор означает графический процессор, отвечающий за рендеринг и отображение графики на электронных устройствах.

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Технологии

Body Ballancer: может ли он разгладить целлюлит и сделать ноги стройнее?

сентябрь 14, 2023 Роберт Эндрю
Технологии

Starfield теперь доступен на GeForce Now, обеспечивая высокое качество игрового процесса

сентябрь 14, 2023 Роберт Эндрю
Технологии

Sony представляет приложение для мониторинга и управления кинокамерами

сентябрь 14, 2023 Габриэль Бота

Вы пропустили

Технологии

Body Ballancer: может ли он разгладить целлюлит и сделать ноги стройнее?

сентябрь 14, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

14 октября в Западном Орегоне произойдет частичное солнечное затмение

сентябрь 14, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Новости

Недавно обнаруженный вид коллембол в Японии

сентябрь 14, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Технологии

Starfield теперь доступен на GeForce Now, обеспечивая высокое качество игрового процесса

сентябрь 14, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев