Apple представляет Apple Watch Series 9: быстрее, умнее и экологичнее

Apple официально представила свое новейшее носимое устройство Apple Watch Series 9 на мероприятии Wonderlust, проходившем в Купертино. Новые умные часы оснащены мощным чипом S9, который обеспечивает увеличение скорости на 60% и более быстрый графический процессор на 30% по сравнению со своим предшественником.

Одной из примечательных особенностей Apple Watch Series 9 является появление WatchOS 10 и функции Name Drop. Эта функция позволяет пользователям обмениваться личной информацией, когда они находятся рядом с другим пользователем с тем же устройством. Кроме того, интеграция технологии Ultrawideband улучшает совместимость с HomePod и расширяет функциональность Find My.

Дисплей Apple Watch Series 9 предлагает впечатляющие возможности яркости: от 2,000 нит при максимуме до одного нит при минимуме. Внедрение функции здоровья Siri позволяет пользователям получать обновления о состоянии здоровья с помощью голосовых команд. Эту функцию поддерживает обновленный нейронный движок, который увеличивает скорость транскрипции текста на 25% по сравнению с чипом S8.

Уникальным дополнением Apple Watch Series 9 является функция двойного касания. Используя эту систему ввода, пользователи могут выполнять различные действия, например отвечать на звонки или выключать будильники, постукивая указательным и большим пальцами вместе. Эта функция будет доступна в следующем месяце.

В соответствии с приверженностью Apple к устойчивому развитию, Apple Watch Series 9 являются «первым в мире углеродно-нейтральным» продуктом компании. Достижение этого статуса объясняется использованием большего количества переработанных компонентов, включая кобальт, улучшенной упаковкой и приобретением «высококачественных» углеродных квот.

Покупатели могут выбирать из целого ряда цветовых вариантов Series 9, включая звездный свет, серебро, полночь, красный продукт и новый розовый цвет. Стартовая цена Apple Watch Series 9 составляет 399 долларов, предварительные заказы начинаются сегодня, а поставки начнутся 22 сентября.

Определения:

– Чип S9: новейший чип, разработанный Apple для носимых устройств и обеспечивающий повышенную производительность.

– Сверхширокополосная связь: технология беспроводной связи, обеспечивающая передачу данных между устройствами на коротком расстоянии и с высокой пропускной способностью.

– Нейронный движок: компонент чипов Apple, который специализируется на задачах искусственного интеллекта и машинного обучения.

источники:

– Мероприятие Apple Wonderlust в Купертино.