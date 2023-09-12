Apple анонсирует Apple Watch Series 9: что нового?

Apple представила последнюю версию своих популярных умных часов Apple Watch Series 9 во время специального мероприятия под названием Wonderlust. Новые Apple Watch сохраняют тот же дизайн, что и их предшественники, но имеют заметные обновления с точки зрения процессора и датчиков.

Одним из значительных улучшений в Apple Watch Series 9 является внедрение SiP (система в упаковке) S9. Этот новый процессор оснащен более быстрым графическим процессором и центральным процессором, что приводит к сокращению времени загрузки при открытии приложений или перезагрузке системы. Пользователи оценят улучшенную производительность и более плавную работу.

Кроме того, S9 SiP включает в себя новую версию сверхширокополосного чипа Apple. Подобно чипу U1, улучшенная сверхширокополосная технология обеспечивает «пространственную осведомленность». Это позволяет Apple Watch точно определять местоположение других совместимых устройств поблизости. Расширенная сверхширокополосная функциональность расширяет возможности функции «Найти меня» и открывает двери к новым возможностям.

Хотя Apple Watch Series 9 не представляет никаких новых функций для здоровья, они оснащены улучшенным датчиком сердечного ритма для повышения точности. Apple также добавила новый гироскоп, который позволяет пользователям управлять часами двойным касанием, устраняя необходимость прикасаться к экрану.

Еще одним заметным улучшением является более яркий дисплей Apple Watch Series 9. Благодаря яркости до 2000 нит экран обеспечивает великолепное изображение даже при ярком солнечном свете. Когда он не используется, яркость дисплея снижается до 1 нит, что продлевает срок службы батареи.

Новые Apple Watch Series 9 доступны в версиях диаметром 41 мм и 45 мм и выполнены как из алюминия, так и из нержавеющей стали. Цены на Series 9 начинаются от 399 долларов. Предварительные заказы на Apple Watch Series 9 уже открыты, и они будут официально представлены в магазинах 22 сентября.

Источники: Apple [добавить URL]