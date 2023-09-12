Чего ожидать от новых часов Apple: Series 9 и Ultra 2

Apple собирается представить новую серию iPhone 15, а также Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 следующего поколения на мероприятии Wonderlust. Хотя информация об iPhone 15 циркулировала, новые часы во многом оставались загадкой. Вот чего ожидать от будущих часов Apple и основных изменений, которые они могут принести.

Согласно недавнему отчету Bloomberg Марка Гурмана, Apple Watch Series 9 и Ultra 2 будут иметь дизайн, аналогичный текущим моделям, но могут иметь новый процессор и различные обновления датчиков и компонентов. Это может включать в себя более точный датчик сердечного ритма, расширяющий возможности часов по отслеживанию фитнеса. Ходят слухи, что новые часы будут оснащены новым чипом U2, модернизированной версией существующего сверхширокополосного чипа.

Для любителей приключений Apple может представить новые полностью черные Apple Watch Ultra 2. Текущая модель Ultra известна своим титановым корпусом и прочной стеклянной конструкцией, идеально подходящей для активного отдыха, например пеших прогулок и дайвинга. Однако он был доступен только в одном цвете — сером. Чтобы устранить это ограничение, Apple может предложить полностью черную версию Ultra 2.

Ходили слухи о серьезном редизайне Apple Watch, подобном влиянию iPhone X на iPhone. Первоначально предполагалось, что эти обновленные часы с дисплеем microLED будут выпущены в продажу в 2024 году. Однако похоже, что их выпуск может быть отложен до второй половины этого десятилетия. Аналитики предполагают, что Apple Watch Ultra с микросветодиодом теперь, скорее всего, будут выпущены в первом квартале 1 года, а не во второй половине 2026 года, как ожидалось ранее.

В то время как серия iPhone 15 привлекла большое внимание, новые часы Apple оставались относительно незамеченными. Series 9 и Ultra 2, возможно, не сильно отличаются по внешнему виду от своих предшественников, но их обновленные процессоры, улучшенные датчики и потенциальное появление полностью черного Ultra 2, вероятно, сделают их привлекательными вариантами для энтузиастов Apple и пользователей, ориентированных на фитнес.

Источники: Bloomberg, MacRumors.