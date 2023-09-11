Уязвимость iPhone делает устройства уязвимыми для атак шпионского ПО Pegasus

На прошлой неделе исследователи кибербезопасности из Citizen Lab Университета Торонто обнаружили критическую уязвимость в устройствах iPhone, которая активно использовалась для распространения шпионского ПО Pegasus, разработанного NSO Group. Эксплойт, известный как BLASTPASS, позволил злоумышленникам взломать iPhone с последней версией iOS (16.6) без какого-либо взаимодействия с жертвой.

Исследователи обнаружили уязвимость, исследуя устройство человека, работающего в организации гражданского общества, базирующейся в Вашингтоне. В атаке использовались вредоносные изображения, отправленные через iMessage из учетной записи злоумышленника на устройство жертвы с использованием вложений PassKit. Хотя Citizen Lab считает, что злоумышленник допустил ошибку при установке, их открытие побудило их сообщить о своих выводах Apple.

Apple быстро отреагировала, выпустив исправления и назначив два CVE (общие уязвимости и уязвимости) для устранения эксплойта. Они также рекомендовали всем пользователям немедленно обновить свои устройства. Кроме того, было подтверждено, что режим блокировки Apple, который обеспечивает улучшенную защиту путем блокировки различных типов потенциально вредоносного контента, включая вложения сообщений и нераспознанные вызовы Facetime, предотвращает эту конкретную атаку.

По мнению Кена Вестина, эксперта по кибербезопасности Panther Labs, раскрытие этой уязвимости, скорее всего, приведет к более широкому распространению ее эксплуатации, выходя за рамки коммерческого использования шпионского ПО. Он также выразил обеспокоенность по поводу отсутствия прозрачности со стороны NSO в отношении целей их подвигов, подчеркнув случаи, когда невиновные люди, в том числе журналисты и диссиденты, становились объектами нападения авторитарных режимов с использованием Pegasus.

НСО, которая находилась под пристальным вниманием в связи с предполагаемой слежкой и нарушениями прав человека, отказалась отвечать на обвинения, не поддержав исследования. Обнаружение и быстрая реакция Apple подчеркивают важность поддержки организаций гражданского общества в борьбе с киберугрозами и решающую роль регулярных обновлений программного обеспечения в обеспечении безопасности устройств.

источники:

– Гражданская лаборатория Университета Торонто.

- Reuters