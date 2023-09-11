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Apple выпускает обновления для старых операционных систем, чтобы устранить проблему безопасности

ByМамфо Брешиа

сентябрь 11, 2023
Apple выпускает обновления для старых операционных систем, чтобы устранить проблему безопасности

Apple недавно выпустила обновления для своих старых операционных систем, включая iOS и iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9 и macOS Big Sur 11.7.10. Эти обновления направлены на решение проблемы безопасности и обеспечение совместимости с другими устройствами и аксессуарами.

Хотя Apple обычно фокусируется на своих операционных системах текущего поколения, она иногда выпускает обновления для старых моделей, которые не могут работать с последними версиями. Эти обновления служат нескольким целям, включая повышение безопасности и обеспечение совместимости с новыми устройствами.

Обновления были представлены за день до специального мероприятия Apple, и пользователи могут установить их через системы обновлений своих операционных систем. Для iOS и iPadOS обновления можно найти в меню «Настройки» в разделах «Основные» и «Обновление программного обеспечения».

Обновления iOS 15.7.9 и iPadOS 15.7.9 идентифицируются по номеру сборки 19H365. Обновление macOS Big Sur 11.7.10 имеет номер сборки 20G1427, а macOS Monterey 12.6.9 идентифицируется как сборка 21G726.

Одним из ключевых улучшений в этих обновлениях является исправление CVE-2023-41064, уязвимости безопасности, которая потенциально может сделать возможным выполнение произвольного кода через вредоносный образ, созданный с использованием ImageIO. Патч устраняет проблему переполнения буфера, улучшая обработку памяти и делая ее более безопасной.

Apple признала, что поступали сообщения об активном использовании этой уязвимости. Открытие CVE-2023-41064 приписывается лаборатории Citizen в Школе Мунка при Университете Торонто.

источники:
- Гражданская лаборатория в школе Мунка при Университете Торонто.

By Мамфо Брешиа

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