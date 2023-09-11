Apple выпускает обновления для старых операционных систем, чтобы устранить проблему безопасности

Apple недавно выпустила обновления для своих старых операционных систем, включая iOS и iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9 и macOS Big Sur 11.7.10. Эти обновления направлены на решение проблемы безопасности и обеспечение совместимости с другими устройствами и аксессуарами.

Хотя Apple обычно фокусируется на своих операционных системах текущего поколения, она иногда выпускает обновления для старых моделей, которые не могут работать с последними версиями. Эти обновления служат нескольким целям, включая повышение безопасности и обеспечение совместимости с новыми устройствами.

Обновления были представлены за день до специального мероприятия Apple, и пользователи могут установить их через системы обновлений своих операционных систем. Для iOS и iPadOS обновления можно найти в меню «Настройки» в разделах «Основные» и «Обновление программного обеспечения».

Обновления iOS 15.7.9 и iPadOS 15.7.9 идентифицируются по номеру сборки 19H365. Обновление macOS Big Sur 11.7.10 имеет номер сборки 20G1427, а macOS Monterey 12.6.9 идентифицируется как сборка 21G726.

Одним из ключевых улучшений в этих обновлениях является исправление CVE-2023-41064, уязвимости безопасности, которая потенциально может сделать возможным выполнение произвольного кода через вредоносный образ, созданный с использованием ImageIO. Патч устраняет проблему переполнения буфера, улучшая обработку памяти и делая ее более безопасной.

Apple признала, что поступали сообщения об активном использовании этой уязвимости. Открытие CVE-2023-41064 приписывается лаборатории Citizen в Школе Мунка при Университете Торонто.

источники:

- Гражданская лаборатория в школе Мунка при Университете Торонто.