Apple Watch Ultra 2: обновления и новые функции

Apple Watch Ultra второго поколения получили несколько заметных обновлений. Часы оснащены более быстрым процессором, что способствует увеличению срока службы батареи. Кроме того, Ultra 2 может похвастаться улучшенными датчиками для измерения показателей здоровья и новым чипом U2 для более точного GPS-слежения.

Инновационный чип S9 питает Apple Watch Ultra 2 и представляет новый жест под названием «двойное касание», улучшающий удобство использования и доступность. Одной из выдающихся особенностей часов является встроенная в устройство версия Siri, которая работает независимо от Wi-Fi, позволяя пользователям использовать голосовые команды в любых условиях.

Подобно Series 9, которая также была представлена, Ultra 2 демонстрирует приверженность Apple защите окружающей среды. В корпусе часов использовано повышенное количество переработанных материалов, и они являются углеродно-нейтральными. Кроме того, Ultra 2 разработан для любителей активного отдыха и изготовлен из переработанных деталей.

Что касается дизайна, Ultra 2 сохранил тот же внешний вид, что и его предшественник, с усовершенствованным дисплеем размером 49 миллиметров. Дисплей предлагает впечатляющую яркость в 3,000 нит, обеспечивая четкую видимость даже под прямыми солнечными лучами. Apple также представила дисплей «Modular Ultra», который автоматически переключается в ночной режим, что делает его подходящим как для дневного, так и для ночного ношения.

Время автономной работы является отличительной чертой Ultra 2: часы способны работать до 36 часов при регулярном использовании и невероятных 72 часов в режиме низкого энергопотребления.

Apple Watch Ultra 2 доступны для предварительного заказа начиная с сегодняшнего дня и поступят в продажу с 22 сентября по цене 799 долларов.

источники:

- Яблоко

- Машабельный