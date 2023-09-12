Apple прощается с разъемом Lightning с выпуском iPhone 15

Спустя 11 лет Apple объявила, что отказывается от своего фирменного разъема Lightning на флагманских iPhone. Компания представила iPhone 15 на своем ежегодном осеннем мероприятии, посвященном презентации продукта, продемонстрировав свои новые модели, которые теперь будут оснащены портами зарядки USB-C. Отказ от разъема Lightning, который был впервые представлен в 2012 году, соответствует новому закону Европейского Союза, принятому в прошлом году, согласно которому все смартфоны, продаваемые в ЕС, должны иметь интерфейс USB-C для зарядки к концу 2024 года.

iPhone 15 выпускается в двух моделях: 6.1-дюймовый iPhone 15 по цене от 799 долларов и 6.7-дюймовый iPhone 15 Plus по цене от 899 долларов. Обе модели оснащены керамическим экраном для большей прочности и 48-мегапиксельной основной камерой. Они доступны в пяти цветах: розовом, желтом, зеленом, синем и черном.

Руководители Apple подчеркнули преимущества использования стандартного USB-C, такие как более высокая скорость передачи данных и удобство использования одного и того же кабеля для зарядки iPhone, iPad и MacBook. Последние MacBook и iPad компании уже оснащены портами зарядки USB-C, и даже устройство потоковой передачи Apple TV 4K третьего поколения использует USB-C для зарядки. Кроме того, модели iPhone 15 будут поддерживать стандарты беспроводной зарядки.

Помимо iPhone 15, Apple также представила Apple Watch Series 9 по цене от 399 долларов. Новые функции Series 9 включают функцию «двойного касания» для управления приложениями, функцию Siri на устройстве, расширенные возможности определения местоположения iPhone и более яркий дисплей. Apple Watch Series 9 также являются первым «углеродно-нейтральным» продуктом компании.

Во время презентации генеральный директор Тим Кук кратко упомянул Apple Vision Pro, гарнитуру AR/VR компании, поставка которой запланирована на начало 2024 года. Кук также подчеркнул приверженность Apple экологической устойчивости, сыграв Октавию Спенсер в эпизодической роли «Мать-природа», готовящая на гриле. руководители о своих целях. Видеосегмент показал цель Apple сделать все свои продукты углеродно-нейтральными к 2030 году.

Источники: Apple, закон Европейского Союза.