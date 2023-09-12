Представлены Apple Watch Series 9: усовершенствованные технологии и экологическая веха

Apple представила долгожданные Apple Watch Series 9, в которых представлены революционные улучшения самых продаваемых в мире умных часов. Series 9 оснащен несколькими новыми функциями, в том числе мощным чипом S9 SiP, жестом двойного касания, более ярким дисплеем, Siri на устройстве с доступом к данным о состоянии здоровья, Precision Finding для iPhone и многим другим. Этот последний выпуск также знаменует собой важную экологическую веху для Apple.

Series 9 оснащен специальным чипом S9 SiP от Apple, который обеспечивает улучшенную производительность и новые функции. Он включает в себя жест двойного касания, который повышает удобство использования, позволяя пользователям выполнять стандартные действия одной рукой, не касаясь дисплея. Часы также могут похвастаться более ярким дисплеем с максимальной яркостью 2000 нит, что облегчает чтение при ярком солнечном свете, а в темноте можно настроить всего лишь один нит.

Одной из примечательных особенностей Series 9 является возможность Siri на устройстве. Запросы Siri теперь могут обрабатываться непосредственно на самих часах, обеспечивая более быстрый и надежный ответ на задачи, не требующие доступа в Интернет. Пользователи также могут получить доступ к данным о своем здоровье с помощью Siri на Apple Watch.

Серия 9 также представляет функцию прецизионного поиска благодаря чипу сверхширокополосной связи (UWB) второго поколения. Эта функция помогает найти потерянный iPhone, что упрощает его поиск в случае необходимости. Кроме того, часы предлагают более глубокую интеграцию с HomePod, позволяя пользователям управлять воспроизведением мультимедиа рядом с HomePod.

Серия 10, работающая под управлением watchOS 9, предлагает обновленные приложения, новые циферблаты, функции езды на велосипеде и пешего туризма, а также инструменты психического здоровья для улучшения общего пользовательского опыта. Apple Watch Series 9 также соответствует амбициозному плану Apple по снижению выбросов углерода до 2030 года, поскольку теперь клиенты могут впервые выбрать Apple Watch с нейтральным уровнем выбросов углерода. Эта веха означает стремление Apple сократить выбросы углекислого газа на протяжении всего бизнеса, цепочки поставок и жизненного цикла продукта.

Apple Watch Series 9 доступны для заказа начиная с сегодняшнего дня, а доступность начнется 22 сентября. Цены на Series 9 начинаются от 449 евро, и покупатели также могут выбрать экологически чистые ремешки, такие как FineWoven и обновленные спортивные петли из переработанных материалов.

Подводя итог, можно сказать, что в Apple Watch Series 9 представлены мощные улучшения, повышающие удобство использования. Благодаря передовым технологиям и опции с нулевым выбросом углерода Series 9 не только предлагает передовые функции, но и вносит вклад в более экологичное будущее.

источники:

– Пресс-релиз Apple Watch Series 9