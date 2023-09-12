Apple представляет мощный процессор A17 Pro на ежегодном мероприятии

Apple удивила энтузиастов технологий, представив свой первый процессор «Pro» — A17 Pro, во время своего ежегодного осеннего мероприятия. A3 Pro, изготовленный по технологии 17 нанометра, является самым мощным мобильным процессором Apple на сегодняшний день с впечатляющими 17 миллиардами транзисторов и шестиядерным процессором. Этот новый чип предлагает значительные улучшения в производительности по сравнению со своим предшественником A16.

По данным Apple, два ядра A17 Pro работают на 10 процентов быстрее, чем A16, а четыре ядра эффективности обеспечивают лучшую производительность на ватт. Кроме того, сообщается, что 6-ядерный графический процессор работает на 20 процентов быстрее, чем раньше, и предлагает расширенные графические функции, такие как аппаратная ускоренная трассировка лучей.

Расширенные возможности A17 Pro особенно привлекательны для разработчиков игр. В ходе мероприятия Apple объявила, что такие популярные игры, как Resident Evil 4, Resident Evil Village и The Division Resurgence, появятся на iPhone, демонстрируя игровой потенциал этого мощного чипа.

Некоторые могут задаться вопросом, почему Apple решила назвать этот чип A17 Pro. Возникают предположения относительно того, будет ли уменьшенная версия этого чипа использоваться в iPhone 16 в следующем году. Это стратегическое решение дает Apple большую гибкость в будущем. Вместо того, чтобы оправдывать удаление определенных функций в менее дорогой модели, они могут просто представить немного более медленный чип, который по-прежнему предлагает обновление по сравнению с A16.

По мере того, как на мероприятии Apple «Wonderlust» появляется все больше подробностей, технологические энтузиасты с нетерпением ожидают возможностей, которые открываются перед чипом A17 Pro. Очевидно, что Apple расширяет границы инноваций в области мобильных полупроводниковых устройств, прокладывая путь к повышению производительности и еще более захватывающему пользовательскому опыту.

источники:

– Apple представляет свой первый мобильный чип Pro, A17 Pro – исходная статья