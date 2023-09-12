Apple выпустит произведенный в Индии iPhone 15 в день дебюта продаж

По словам источников, знакомых с ситуацией, Apple планирует выпустить iPhone 15, который производится в Индии, в первый день его глобальных продаж. Хотя большая часть iPhone 15 по-прежнему будет поставляться из Китая, это первый случай, когда iPhone последнего поколения, собранный в Индии, будет доступен для покупки немедленно. Этот шаг подчеркивает растущие производственные возможности Индии и представляет собой отход от предыдущей стратегии Apple, заключавшейся в основном в продаже устройств китайского производства по всему миру.

Apple работает над устранением разрыва между своими операциями в Индии и основными производственными базами в Китае. В прошлом месяце компания начала производство iPhone 15 на заводе поставщика в штате Тамил Наду. Однако могут возникнуть небольшие задержки с поставкой устройств, произведенных в Индии, из-за непредвиденных логистических проблем.

Ожидается, что iPhone 15 станет самым значительным обновлением Apple за три года, включающим обновления системы камер во всем диапазоне и улучшенный 3-нанометровый процессор для моделей Pro. Эта новая линейка имеет решающее значение для оживления продаж Apple, поскольку компания сообщила о снижении продаж в течение трех кварталов подряд.

Индия становится все более важной для Apple в результате финансовых стимулов индийского правительства по развитию местного производства и усилий Apple по диверсификации за пределами Китая на фоне торговых споров. Страна также оказалась многообещающим рынком для Apple: в предыдущем квартале продажи iPhone в Индии выросли двузначными числами.

Ожидается, что сборкой iPhone 15 будут заниматься не только завод Foxconn Technology Group в Тамилнаде, но и другие поставщики Apple в Индии, в том числе Pegatron Corp. и завод Wistron Corp., который вскоре будет приобретен Tata Group.

Apple рассматривает Индию как возможность для розничной торговли и как значительную производственную базу в долгосрочной перспективе, о чем свидетельствует открытие ее первых магазинов в Индии в этом году.

Источники: Bloomberg News.