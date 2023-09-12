Apple представит произведенный в Индии iPhone 15 в день дебюта мировых продаж

Apple Inc. намерена внести существенные изменения в свою стратегию, выпустив произведенный в Индии iPhone 15 в первый день продаж, что ознаменует собой первый случай, когда устройство местной сборки будет доступно в день глобального дебюта. Хотя большая часть iPhone 15 по-прежнему будет поставляться из Китая, этот шаг подчеркивает растущие производственные возможности Индии и усилия Apple по диверсификации своего производства за пределами Китая.

Ожидается, что iPhone 15 будет представлен во вторник, а продажи начнутся через несколько дней или недель после события. Производство iPhone 15 началось в прошлом месяце на заводе в южном штате Тамил Наду, которым управляет поставщик Foxconn Technology Group. Хотя небольшие задержки могут произойти из-за узких мест в логистике, стремление Apple сократить разрыв между своими операциями в Индии и Китае очевидно.

Стимулы премьер-министра Нарендры Моди по развитию местного производства в сочетании со стратегией Apple по снижению зависимости от Китая в условиях торговой напряженности сделали Индию важным рынком для усилий Apple по диверсификации. До iPhone 14 лишь небольшая часть мировой продукции Apple собиралась в Индии, с задержкой в ​​шесть-девять месяцев по сравнению с производством в Китае. Однако задержка была значительно сокращена, что позволило Apple собрать 7% своих iPhone в Индии к концу марта.

Ожидается, что iPhone 15 станет крупным обновлением устройства с усовершенствованной системой камер во всей линейке и моделями Pro с обновленным 3-нанометровым процессором. Эта новая линейка имеет решающее значение для Apple, чтобы оживить продажи, поскольку компания сообщила о снижении продаж в течение трех кварталов подряд из-за слабого потребительского спроса на ключевых рынках, таких как США, Китай и Европа.

Внимание Apple к Индии выходит за рамки производства: в этом году компания открыла свои первые розничные магазины в стране. Благодаря быстрорастущему рынку и растущим объемам продаж Индия в долгосрочной перспективе рассматривается как возможность для розничной торговли и как важная производственная база для гаджетов Apple. Ожидается, что другие поставщики, такие как Pegatron Corp. и завод Wistron Corp., который вскоре будет приобретен Tata Group, также будут собирать iPhone 15 в Индии.

источники:

– Время Индостана

– Bloomberg News