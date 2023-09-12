Qualcomm подписывает соглашение с Apple на чипы 5G до 2026 года

Qualcomm объявила, что подписала соглашение с Apple на поставку чипов 5G как минимум до 2026 года. Соглашение расширяет давние отношения между двумя компаниями и закрепляет позицию Qualcomm как ведущего разработчика модемных чипов для телефонных устройств Apple.

Сделка заключена в то время, когда Apple сталкивается с растущими проблемами в Китае и стремится укрепить свои цепочки поставок в других местах. Сотрудничая с Qualcomm, Apple обеспечивает стабильные поставки чипов 5G для своих телефонов, несмотря на планы по разработке собственной модемной технологии.

Это соглашение расширяет рамки предыдущего соглашения о поставке чипов, подписанного в 2019 году после длительной судебной тяжбы между Qualcomm и Apple. В соответствии с новым соглашением Qualcomm будет поставлять чипы для телефонов Apple, которые будут выпускаться ежегодно до 2026 года. Стоимость сделки не разглашается, но говорят, что она аналогична предыдущему соглашению.

Хотя Apple работает над собственной модемной технологией и приобрела модемное подразделение Intel в 2019 году, компания не раскрыла, насколько быстро она планирует внедрить собственные чипы. По оценкам Qualcomm, к 2026 году только пятая часть iPhone от Apple будет использовать ее чипы, но этот прогноз может быть консервативным, поскольку предыдущие прогнозы о бизнесе Qualcomm с Apple недооценивали их сотрудничество.

Сделка также подтверждает соглашение о патентном лицензировании, подписанное между Qualcomm и Apple в 2019 году, срок действия которого истекает в 2025 году, но может быть продлен еще на два года. Это партнерство имеет решающее значение для обеих компаний, поскольку оно позволяет Qualcomm сохранить свою позицию ключевого поставщика Apple, в то время как Apple извлекает выгоду из опыта Qualcomm в разработке модемных чипов.

источники:

– Статья: «Qualcomm подписывает соглашение с Apple на поставку чипов 5G как минимум до 2026 года» – Reuters

– Сюзанна Стритер, руководитель отдела финансов и рынков Hargreaves Lansdown

- исследовательская записка аналитиков UBS.

– Соглашение о патентном лицензировании Qualcomm и Apple