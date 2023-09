Веб-сайт Apple Store отключается в преддверии запуска iPhone 15

By

Веб-сайт Apple Store временно отключился во вторник утром, всего за несколько часов до долгожданного запуска iPhone 15. На целевой странице отображалось сообщение о том, что на веб-сайте проводятся обновления, и призывало посетителей зайти в ближайшее время. Сине-серый анимированный логотип Apple, также связанный с презентацией iPhone 15, был показан вместе с рабочей ссылкой на прямую трансляцию.

Генеральный директор Apple Тим Кук собирается представить последнюю версию флагманского продукта компании в 1:15 по восточному времени в Театре Стива Джобса в Apple Park. Остается неясным, был ли сбой веб-сайта результатом огромного интереса к iPhone XNUMX или Apple вносит изменения в свой онлайн-магазин.

Ожидается, что iPhone 15 выйдет 22 сентября и будет доступно три модели в разных ценовых категориях. Стандартная версия будет стоить 799 долларов, а опция Pro Max — 1,099 долларов. Одним из заметных изменений в iPhone 15 является использование стандартного порта зарядки USB-C, как того требует Европейский Союз. Этот шаг знаменует собой отход от фирменного зарядного порта Lightning от Apple.

Слухи вокруг iPhone 15 включают появление «кнопки действия», которая предоставит пользователям быстрый доступ к различным функциям и настройкам без разблокировки устройства или навигации по приложениям. Хотя подробностей мало, эксперты полагают, что эта кнопка может отличить iPhone 15 Pro от предыдущих моделей.

Apple обычно представляет новый продукт осенью, а iPhone 14 был выпущен в сентябре прошлого года. Акции компании, которая недавно достигла рекордной рыночной капитализации в $3 трлн, немного упали во время утренних торгов во вторник.

Источники: The New York Post, MacRumors, Associated Press.