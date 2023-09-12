Apple выпустит произведенный в Индии iPhone 15 в день дебюта мировых продаж

По словам источников, знакомых с этим вопросом, Apple планирует выпустить iPhone 15, который будет собираться в Индии, в день его глобальных продаж. Хотя большая часть iPhone 15 по-прежнему будет производиться в Китае, этот шаг представляет собой значительный отход от предыдущей стратегии Apple, заключавшейся в основном в продаже устройств китайского производства. Это также подчеркивает растущие производственные возможности Индии и означает усилия Apple по сокращению разрыва между ее производственными базами в Индии и Китае.

Компания Apple из Купертино начала производство iPhone 15 на заводе в Тамил Наду, Индия, в прошлом месяце. Однако могут возникнуть небольшие задержки из-за непредвиденных логистических проблем. Apple увеличивает долю iPhone, собираемых в Индии, достигнув к концу марта 7%. Этот сдвиг является результатом финансовых стимулов премьер-министра Индии Нарендры Моди по стимулированию местного производства и необходимости Apple диверсифицировать свое производство за пределами Китая в условиях торговой войны между США и Китаем.

Ожидается, что iPhone 15 станет самым значительным обновлением устройства за три года, включающим обновления системы камер и улучшенный трехнанометровый процессор в моделях Pro. Эта новая линейка играет решающую роль в оживлении продаж Apple, поскольку компания сообщает о снижении продаж третий квартал подряд из-за слабого потребительского спроса на ключевых рынках, таких как США, Китай и Европа.

Apple также расширяет свое присутствие в Индии, открыв в этом году свои первые магазины в стране. Индийский рынок рассматривается как возможность розничной торговли и важная производственная база для гаджетов Apple в долгосрочной перспективе. За квартал по июнь продажи iPhone в Индии выросли, выражаясь двузначными цифрами, достигнув нового максимума.

Ожидается, что другие поставщики Apple в Индии, такие как Pegatron Corp и завод Wistron Corp, который вскоре будет приобретен Tata Group, также начнут сборку iPhone 15.

Источники: Новости Bloomberg.