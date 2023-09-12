Apple представила iPhone 15 на мероприятии Wonderlust

Apple недавно провела мероприятие «Wonderlust», на котором официально представила долгожданный iPhone 15. Новое устройство, цена которого начинается от 799 долларов, обладает несколькими интересными функциями. Одним из примечательных дополнений является Dynamic Island, основная камера с разрешением 48 мегапикселей, которая обещает высококачественные фотографии и видео.

Слухи и предположения об iPhone 15 циркулировали за несколько месяцев до мероприятия, вызывая ажиотаж среди потребителей. На официальной презентации Apple подтвердила новые функции и технологии, которые пользователи могут ожидать от последней версии своего флагманского устройства.

Помимо iPhone 15, Apple также предоставила подробную информацию о своих новейших моделях Apple Watch — Series 9 и Ultra 2. Series 9 заслуживает особого внимания, поскольку рекламируется как «первый в мире углеродно-нейтральный» продукт Apple, демонстрируя приверженность компании к устойчивости.

2023 финансовый год Apple был успешным с точки зрения продаж: за первые три квартала от продуктов и услуг Apple было получено в общей сложности 293.79 миллиарда долларов. Однако это небольшое снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда компания заработала $304.18 млрд.

Появление iPhone 15 также знаменует собой изменение в том, как клиенты в Соединенных Штатах могут приобрести это устройство. Apple движется к исключению операторов беспроводной связи из процесса покупки, предоставляя клиентам большую гибкость и контроль над покупкой iPhone.

В целом, презентация iPhone 15 продемонстрировала приверженность Apple инновациям и предоставлению своим клиентам высококачественной продукции. Ожидается, что iPhone 15 благодаря своим замечательным функциям и усовершенствованиям станет популярным выбором среди потребителей.

источники:

- Богатство Слейтстоуна

– Apple Inc.