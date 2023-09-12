iPhone 15 Pro и 15 Pro Max: серьезное обновление

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max — последние дополнения в линейке Apple, и они содержат несколько серьезных обновлений. Одним из наиболее значительных изменений является появление USB-C, заменяющего порт Lightning. Это означает, что теперь пользователи могут использовать универсальные кабели для разных платформ и заряжать свои iPhone с помощью зарядного устройства и кабеля от устройств iPad Pro, MacBook Pro или Galaxy.

Apple также внесла несколько улучшений в дизайн серии iPhone 15 Pro. Новые модели имеют контурные края и самые тонкие рамки, которые когда-либо видели на iPhone. Несмотря на эти изменения, габаритные размеры телефонов были уменьшены при сохранении тех же размеров дисплея, что и у предыдущего поколения.

Чтобы снизить вес, Apple заменила нержавеющую сталь на титан в рамах новых моделей Pro. Использование титана Grade 5, который также используется в марсоходе, делает эти модели самыми легкими моделями Pro на сегодняшний день. Кроме того, оправы имеют матовую текстуру, полученную в результате кропотливой 14-часовой обработки.

Переключатель отключения звука на iPhone 15 Pro превратился в кнопку действия. Нажатие и удержание кнопки активирует беззвучный режим, а однократное или двойное нажатие можно назначить на выполнение различных действий, например, на быстрое открытие камеры.

Дисплей новых iPhone остался таким же, как и в предыдущем поколении: iPhone 15 Pro оснащен 6.1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR, а iPhone 15 Pro Max — 6.7-дюймовым дисплеем. Модели Pro также оснащены адаптивной частотой обновления 120 Гц (ProMotion), HDR10, Dolby Vision и максимальной яркостью 2,000 нит.

Система камер iPhone 15 Pro совершенно новая: основная камера на 48 МП с сенсором большего размера и стабилизацией смещения сенсора второго поколения. Это позволяет пользователям снимать изображения HEIF с разрешением 48 МП и использовать различные режимы масштабирования с разными фокусными расстояниями.

В iPhone 15 Pro Max представлена ​​первая перископическая камера на iPhone, позволяющая увеличивать изображение до 5 раз. Оптическая конструкция перископической камеры уникальна: свет четыре раза отражается на сложенный датчик.

В iPhone 15 Pro и Pro Max используется чип A17 Pro, созданный по 3-нм техпроцессу. Чип оснащен 6-ядерным процессором, 6-ядерным графическим процессором с аппаратной трассировкой лучей и 16-ядерным нейронным движком для расширенных возможностей машинного обучения. Чип A17 Pro также оснащен процессором Display Engine со специальными кодеками AV1 и ProRes, что позволяет пользователям снимать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду в формате ProRes RAW.

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max доступны для предварительного заказа по цене от 999 долларов и 1,199 долларов соответственно. Обе модели начнут поставляться 22 сентября.

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