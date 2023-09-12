Apple соблюдает правила ЕС с портами USB-C для зарядки на iPhone 15

Apple собирается представить свой долгожданный iPhone 15 на ежегодном мероприятии по презентации продукта в США. Главным моментом запуска в этом году является решение компании включить порты зарядки USB-C вместо традиционного порта зарядки Lightning. Этот шаг является результатом правил Европейского Союза, которые требуют, чтобы все мобильные телефоны, продаваемые в странах-членах, имели стандартизированный порт для зарядки к концу 2024 года.

Регламент ЕС вынудил Apple принять меры, поскольку в противном случае компания добровольно не внесла бы это изменение. Apple исторически известна своим сопротивлением общеотраслевым стандартам, таким как порт Lightning, представленный в 2012 году. Однако решение ЕС направлено на сокращение электронного мусора и загрязнения пластиком за счет оптимизации совместимости зарядных устройств.

Хотя Apple является последним крупным технологическим гигантом, принявшим стандарт USB-C, отраслевые эксперты ожидают, что компания представит это изменение как положительный шаг вперед как для iPhone, так и для его пользователей. Компания, вероятно, подчеркнет преимущества USB-C, такие как более быстрая зарядка и универсальная совместимость, во время презентации продукта.

Аналитики прогнозируют, что помимо порта для зарядки USB-C Apple представит и другие новые функции, чтобы привлечь потребителей и противодействовать глобальному спаду спроса на смартфоны. Предположения включают перископическую камеру с расширенными возможностями масштабирования, обновленную раму из титана и модернизированный процессор. Мероприятие пройдет в Театре Стива Джобса в штаб-квартире Apple в Купертино, Калифорния.

Правила ЕС в отношении зарядных портов знаменуют собой существенное изменение в дизайне продуктов Apple, поскольку компания переходит к более стандартизированному подходу. Этот шаг соответствует цели ЕС по сокращению электронных отходов и обеспечению экологической устойчивости.

источники:

- Путеводитель Тома: [Ссылка]

– AAP (источник выдержек): [Ссылка]