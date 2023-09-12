Представляем iPhone 15: последний смартфон Apple

Apple официально представила свой новый смартфон iPhone 15 в рамках мероприятия Wonderlust Event. iPhone 15 выпускается в двух моделях: iPhone 15 и iPhone 15 Plus, обе с впечатляющими дисплеями диагональю 6.1 и 6.7 дюйма соответственно.
Одним из наиболее заметных изменений в серии iPhone 15 является добавление порта USB-C, обеспечивающего более высокую скорость зарядки. Этот шаг стал ответом на новый закон Европейского Союза, который требует, чтобы к 2024 году все смартфоны, планшеты и камеры использовали USB-C. iPhone 15 будет доступен в розовом, желтом, зеленом, синем и черном вариантах с элегантным корпусом. задняя часть из матового стекла.
iPhone 15 может похвастаться несколькими примечательными особенностями. Он использует экран Super Retina XDR с технологией OLED, обеспечивающий яркие цвета и максимальную яркость до 2000 нит. Система камер включает в себя основную камеру на 48 МП с 2-кратным телеобъективом и непрерывным зумом. Кроме того, в iPhone 15 представлен «Автопортретный режим», который позволяет пользователям делать потрясающие портретные фотографии без ручного переключения в портретный режим.
iPhone 16 оснащен процессором A15 Bionic и предлагает улучшенную производительность и аккумулятор большей емкости для длительного использования. Еще одним значительным изменением является появление Dynamic Island, выемки в форме таблетки, которая ранее была эксклюзивной для моделей Pro. Однако постоянно включенный дисплей и функция ProMotion с частотой обновления до 120 Гц остаются эксклюзивными для моделей iPhone 15 Pro.
Помимо iPhone 15, Apple также представила iPhone 15 Pro. Модель Pro будет изготовлена из титана Grade 5, что сделает ее легче и будет иметь меньшие рамки. Будет представлена новая «кнопка действия», которая заменит классический кольцевой бесшумный переключатель и предложит пользователям ряд настраиваемых действий. iPhone 15 Pro будет оснащен чипом A17 с использованием первой 3-нанометровой технологии и новым графическим процессором с аппаратно-ускоренной трассировкой лучей для игр.
Благодаря впечатляющей системе камер, улучшенной производительности и инновационным функциям серия iPhone 15 обещает обеспечить исключительные возможности использования смартфона.
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– Источник статьи: IGN
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