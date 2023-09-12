Представляем iPhone 15: последний смартфон Apple

Apple официально представила свой новый смартфон iPhone 15 в рамках мероприятия Wonderlust Event. iPhone 15 выпускается в двух моделях: iPhone 15 и iPhone 15 Plus, обе с впечатляющими дисплеями диагональю 6.1 и 6.7 дюйма соответственно.

Одним из наиболее заметных изменений в серии iPhone 15 является добавление порта USB-C, обеспечивающего более высокую скорость зарядки. Этот шаг стал ответом на новый закон Европейского Союза, который требует, чтобы к 2024 году все смартфоны, планшеты и камеры использовали USB-C. iPhone 15 будет доступен в розовом, желтом, зеленом, синем и черном вариантах с элегантным корпусом. задняя часть из матового стекла.

iPhone 15 может похвастаться несколькими примечательными особенностями. Он использует экран Super Retina XDR с технологией OLED, обеспечивающий яркие цвета и максимальную яркость до 2000 нит. Система камер включает в себя основную камеру на 48 МП с 2-кратным телеобъективом и непрерывным зумом. Кроме того, в iPhone 15 представлен «Автопортретный режим», который позволяет пользователям делать потрясающие портретные фотографии без ручного переключения в портретный режим.

iPhone 16 оснащен процессором A15 Bionic и предлагает улучшенную производительность и аккумулятор большей емкости для длительного использования. Еще одним значительным изменением является появление Dynamic Island, выемки в форме таблетки, которая ранее была эксклюзивной для моделей Pro. Однако постоянно включенный дисплей и функция ProMotion с частотой обновления до 120 Гц остаются эксклюзивными для моделей iPhone 15 Pro.

Помимо iPhone 15, Apple также представила iPhone 15 Pro. Модель Pro будет изготовлена ​​из титана Grade 5, что сделает ее легче и будет иметь меньшие рамки. Будет представлена ​​новая «кнопка действия», которая заменит классический кольцевой бесшумный переключатель и предложит пользователям ряд настраиваемых действий. iPhone 15 Pro будет оснащен чипом A17 с использованием первой 3-нанометровой технологии и новым графическим процессором с аппаратно-ускоренной трассировкой лучей для игр.

Благодаря впечатляющей системе камер, улучшенной производительности и инновационным функциям серия iPhone 15 обещает обеспечить исключительные возможности использования смартфона.

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– Источник статьи: IGN

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